Por el derecho a un parto sin violencia

miércoles 19 de mayo de 2021 | 21:11hs.

Del 16 al 22 de mayo se desarrolla la ‘Semana mundial del parto respetado’ que este año tiene como lema ‘El respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación’.

Una consigna que evidencia que en medio de la pandemia se están vulnerando los derechos de la madre y el niño en el momento del nacimiento. En este marco, se replican acciones de concientización y denuncia sobre la importancia de no separar a la madre y su neonato, de propiciar la lactancia materna y de respetar el deseo de la mujer de tener un acompañante presente en el momento del parto.

En Posadas, colectivos de mujeres se movilizaron ayer por la tarde en la Costanera para promover que se cumpla la Ley nacional 25.929 de parto humanizado y, exigiendo que los centros de salud -públicos y privados- adapten sus protocolos de bioseguridad por coronavirus de manera que puedan garantizar los derechos consagrados en la normativa. Todo esto en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación sobre parto y Covid 19.

“La violencia obstétrica es la más invisibilizada y naturalizada de las violencias y sucede en un contexto de gran vulnerabilidad de la mujer. Por ello, es fundamental que las mujeres estén en conocimiento de sus derechos perinatales y los de su bebé. Y la consigna tiene que ver con que la pandemia del coronavirus no se vuelva una excusa para vulnerar derechos”, coincidieron las mujeres que desde distintos espacios trabajan para el bienestar del binomio madre-bebé.

Comunidad de madres

Nadia Gibaja es abogada, madre e impulsora de Mama’s Gang Posadas, una comunidad de madres que tiene como objetivo la contención, acompañamiento y asesoramiento de mujeres que transitan la maternidad.

“Somos un grupo de madres, hay también profesionales de distintos ámbitos, que cada una desde su experiencia personal y desde su formación brinda de manera solidaria información, contención, asesoría a mujeres que están transitando el embarazo y van a parir o ya fueron madres recientes”, relató.

El impulso de juntarse con otras mujeres para compartir experiencias en relación de la maternidad surgió -contó Gibaja- “porque me sobrevino la maternidad, y me llené de dudas, y escuchaba tantas opiniones diferentes, tantas voces contrapuestas, que armé un grupo de Whatsapp e invité primero a amigas para poder conversar, escucharnos, pasar información científica, algún nombre de un profesional. Luego esta red que se armó en el Whatsapp se hizo más grande”.

La comunidad fue creciendo y se organizaron de forma virtual talleres y charlas con profesionales invitados. “El grupo lo creé en septiembre de 2019 y fue creciendo y tomando impronta por sus características, compartimos además de las experiencias de vida, información científica de calidad, con perspectiva de género. Y tiene esa magia de la solidaridad, mujeres, madres, profesionales, que comparten, escuchan, contienen, hacen cada una su aporte desde su lugar”.

Acerca de la convocatoria para marchar por la Costanera, expuso: “Es la primera marcha de mujeres misioneras en relación al parto respetado, y surge en este contexto de pandemia, porque sabemos que hay diferencias entre los protocolos de un centro de salud a otro. Y que hay casos en que no se están respetando los derechos de la madre y el niño, no se está respetando la naturaleza del parto ni las necesidades de esa mamá y ese bebé”.

“No es un servicio es un derecho”

Por su parte, Noelia Rossano, puericultora especializada en lactancia y crianza, comunicó, “Argentina es de los pocos países que cuenta con una ley nacional de parto respetado pero que no se cumple o no siempre se cumple. Es fundamental que las mujeres conozcamos nuestros derechos. Por ejemplo a la información, a saber los beneficios de un parto vaginal, aunque se respeta la decisión de la mujer, los beneficios de amamantar. A estar acompañada de una persona de su elección en los controles, durante el trabajo de parto y el parto, entre otros”.

Siguió, “los centros de salud no pueden tener como servicio el parto respetado, sino que es un derecho de todas las madres y sus bebés. Cuanto más positiva sea la vivencia del parto más fluirá el proceso de amamantar, y en medio de una pandemia es vital la leche materna”.

Aportó datos de Las Casildas, un grupo multidisciplinario que aborda temas de género, entre ellos la violencia obstétrica, “la violencia obstétrica que siempre está, se agravó en pandemia. El número de cesáreas en el país se disparó, son el 37% de los partos, cuando lo recomendable es hasta 15%. Hay 57% de partos medicalizados, que son apurados y no se respetan los tiempos naturales. Son muchos los casos de bebés que son separados de sus madres por los protocolos cuando ellas son covid positivo, y aunque no exista un cuadro de riesgo”.

Marcha y poesía

Las actrices Nilda Balbuena, Clara Urrutia y Luisa Lucero de la Murga de la Estación leyeron la poesía ‘Mantra del parto’ de Mónica Manso. Hubo caminata y cada una de las madres pudo expresar su experiencia. “Si hay heridas ponganlas en común y nos acompañamos para que sanen”, resaltaron las mujeres.