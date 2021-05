Sostienen la acusación contra Pedro Fragueiro

miércoles 19 de mayo de 2021 | 19:42hs.

El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Piñero sostuvo la acusación contra el Juez de Familia y Violencia Familiar Nº 2 de Puerto Iguazú, Pedro Alberto Fragueiro. De esta manera, en forma anticipada al tiempo de vencimiento, se resolvió otra instancia judicial en el marco del procedimiento del Jurado de Enjuiciamiento que se rige por la ley IV-Nº24 y supletoriamente por las normas del Código Procesal Penal.

El viernes 14, el Jurado de Enjuiciamiento había dado curso a las acusaciones formuladas contra el magistrado de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones, realizadas por Rafael Pereyra Pigerl y -en representación del Colegio de Abogados de Misiones - por Arturo Fernando Orbe y Valeria Mariana Soczyuk. Tras esa actuación, se notificó al procurador general del Poder Judicial que debía, en un plazo no mayor a los cinco días, formular o sostener la acusación contra el magistrado, como efectivamente lo hizo. Ahora, a su vez, se pone en conocimiento y se notifica al acusado, que tiene otros cinco días para contestar la acusación o presentar pruebas en su defensa. Del mismo modo, podría recusar si existieran motivos tanto a los miembros del jurado de enjuiciamiento o al mismo procurador. De acuerdo a lo previsto en el procesamiento, en caso de que el juez Fragueiro no contestara en los próximos días, se le impondrá un defensor oficial, que a su vez lo representará en el juicio, cuya fecha de celebración lo determinará el Jurado de Enjuiciamiento presidido por Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y los ministros titulares del Superior Tribunal de Justicia Cristian Marcelo Benítez y Roberto Rubén Uset; en representación de la Cámara de Diputados, Anazul Centeno y Gustavo González; y los abogados del fuero local Miguel Ángel Insaurralde y Julio César González Genes.

De esta forma, tras los planteos que haga el acusado a través de su abogado particular o el defensor asignado, los integrantes del jury volverán a sesionar esta vez para analizar las pruebas ofrecidas o la producción de más elementos que consideren necesario. Tras estos pasos legales, se fijará la celebración del juicio.

La denuncia contra Fragueiro, juez de Primera Instancia del Juzgado de Familia y Violencia Familiar N° 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, según Pereyra Pigerl, “es por delito en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes correspondiente a su cargo y la comisión de delito común, conforme pautas del artículo 151 de la Constitución Provincial, conforme remisión por el artículo 158 y artículo 254 inciso 1 del Reglamento del Poder Judicial”.

El juicio

Como informara en forma previa desde el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, el juicio podrá ser total o parcialmente a puertas cerradas por cuestiones de moralidad siempre que así se disponga. Será filmado y se labrará acta con versión taquigráfica. La presidente del Jurado lo dirigirá y se celebrará en audiencias sucesivas hasta su finalización. Abierto el debate se leerán los escritos de acusación y defensa, y se harán los planteos previos.

Se procederá al interrogatorio del acusado y luego se recibirán las pruebas, comparecerán los testigos, previamente citados, a quienes se les podrá interrogar.

A continuación, se dará inicio a los alegatos, primero con la palabra del procurador general, luego la defensa con derecho a replicarse por única vez, para que la presidencia le dé la palabra al acusado quien cerrará el debate.

El Jurado deliberará en sesión secreta y su fallo deberá ser expedido dentro de los 60 días corridos a contar desde la formación del jurado, admisión y será leído en audiencia pública ante las partes quienes estarán previamente notificados y los que comparezcan.

Si la sentencia es condenatoria dispondrá exclusivamente la destitución del acusado sin perjuicio de remitir copias a la justicia penal si hubieren hechos que pueden eventualmente ser delitos.