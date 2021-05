Martínez: “Queremos convertir al transporte público en un servicio de excelencia”

miércoles 19 de mayo de 2021 | 11:50hs.

Horacio Martínez es aspirante a concejal del sublema Ciudad de Todos por el Frente Renovador en las elecciones del próximo 6 de junio y dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 enumerando sus propuestas más fuertes en caso de ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

El Secretario Técnico Ejecutivo del Plan Estratégico Posadas 2022 y coordinador de la Secretaría de Gobierno dijo que está desde el 2019 desde que asumió Lalo Stelatto, “en relación al Plan Estratégico si bien tiene una mirada a largo plazo, se plantean objetivos de corto, mediano y largo plazo, abarcamos distintos ejes como la movilidad, sustentabilidad, descentralización, inclusión, participación ciudadana, medioambiente, salud y educación”

“Mi rol como concejal en el caso que la ciudadanía acompañe al sublema sería potenciar con ordenanzas cada uno de esos ejes sobre los que se formula el plan estratégico”, aclaró.

Además desarrolló que en cuestión de movilidad, si bien hay ordenanzas que regulan el tránsito, “vimos que es necesario unificar un conjuntos de ordenanzas que están muy dispersas ya que Posadeas ha crecido y han aparecido nuevas movilidades que demandan que adecuemos normativas, queremos que el posadeño transite de manera segura y consciente para ellos mismos y los demás transeúntes”.

“Estamos trabajando fuertemente con el ejecutivo en conjunto con las empresas prestatarias del servicio, con las comisiones y el área de Secretaria de Movilidad Urbana en la reubicación e instalación de nuevas paradas, trazas, acentuar el cuidado de los protocolos y la demanda de frecuencias. Estamos haciendo un estricto seguimiento de las unidades de las empresas porque queremos alentar el uso del transporte público en los vecinos dando certezas de los horarios y recorridos”, comunicó.

Por otra parte dijo que el plan es que en las paradas se cuente con información en vivo sobre las líneas que están esperando los usuarios, “queremos convertir al transporte público en un servicio de excelencia. Una de las cuestiones por la que se demoró la implementación de la mano única es que no podíamos avanzar si no readecuábamos el servicio del transporte público por lo que aún no tenemos fechas, hasta que no tengamos toda la infraestructura con señalización, semaforización e instalación de paradas de colectivos no las vamos a utilizar”.

Inclusión

El candidato destacó que el tema de la inclusión es amplio “pero si no lo abordamos nunca vamos a poder incluir a todos, todos tenemos derecho a acceder a los servicios indistintamente al lugar de donde uno vive, además se desarrolla la participación ciudadana para mejorar la calidad de vida del posadeño para que cada uno se sienta parte de la ciudad”

Por último el candidato destacó que si bien es nuevo en la militancia política y “lo hice hace dos años después de ser candidato a concejal con el sublema Hacemos Ciudad, yo vengo de una militancia social del lado de las Iglesias evangélicas, soy uno de los asesores del Consejo de Pastores de la provincia y de Posadas, ya vengo de una tercera generación y siempre cerca de los sectores más vulnerables de una manera activa”.