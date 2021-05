Tuvo covid, es diabético y ayer recibió la primera dosis de la vacuna

miércoles 19 de mayo de 2021 | 11:14hs.

La historia de Cristian Benítez (45) está cargada de esfuerzo, sacrificio y amor por su familia. El hombre es diabético, tuvo coronavirus en diciembre del año pasado y ayer recibió la vacuna Sputnik V en la localidad de Jardín América.

“Ahora tengo la esperanza de no tener otra vez coronavirus, porque dos días estuve grave y después me recuperé”, contó el hombre tras aplicarse la primera dosis. Él hace 5 años que es inulina dependiente, cuando tuvo covid sintió debilidad en las piernas, mucho frío en pleno verano y fiebre.

“Me contagié justo el 24 de diciembre del año pasado, así que pasé Navidad y año nuevo con covid, no sé cómo fue el nexo epidemiológico, pero en mi caso fueron momentos muy difíciles que no quisiera volver a pasar por esa situación”, contó Cristian. El hombre si bien no quedó internado, recibió asistencia médica en su domicilio hasta recuperarse.

Cristian está casado con Marina, tienen dos hijos, de los cuales el menor tiene fibrosis quística. “Es una enfermedad crónica sin cura, si a él le llega a agarrar coronavirus lo podemos perder y es lo que menos queremos mi esposa y yo”. Cristian es dueño de un local gastronómico, se vio afectado por la pandemia en lo laboral y es el sustento diario de la familia, además de acompañar a su hijo que padece de dicha enfermedad. “Tuvimos que hacer delivery económicos para sobrevivir y poder pagar al personal, todavía no nos pudimos recuperar del todo, trabajamos un 50% de lo que era antes”.

El hombre no bajó los brazos, buscó una alternativa y su esfuerzo cotidiano es claro ejemplo de amor por la familia y el trabajo.