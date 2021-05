Los mil rostros de la desesperación

miércoles 19 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Vienen de a miles, pero la mayoría / nunca llegarán a la amada tierra. / Las patrullas los capturarán / para deportarlos. / Y el resto se ahogará / en la fosa común del Mediterráneo. / Porque esto no es un cuento, / no hay final feliz para todos. / Y si no están muertos / se mueren hoy mismo.

Canta Die Toten Hosen en Europa sobre los africanos que se aventuran en balsas para llegar al Viejo Continente en busca de un futuro mejor, pero algunos no cruzan el mar, sino que rodean, por agua o tierra, una valla que en su propia África separa Marruecos de España.

Las razones son siempre complejas, las soluciones, insuficientes. Pero el sufrimiento humano debería importar más que un límite geográfico o un papel.