Romero está embarazada y no podrá defender el título Supergallo de la AMB

miércoles 19 de mayo de 2021 | 6:01hs.

La campeona supergallo AMB, la catamarqueña Nazarena Romero, está embarazada y por lo tanto no podrá defender el título ante la bonaerense Laura Griffa, en la pelea que estaba pactada para el sábado 29 de mayo próximo en Villa Carlos Paz.

“Estoy muy feliz por la noticia. Dios me mandó un hijo y, si Dios me lo manda, es algo muy bueno. He tenido siempre una vida muy difícil y una noticia de este tipo es algo que me motiva para seguir luchando. Sé que voy a contar con el apoyo de mis promotores y seguramente de la AMB para volver lo más pronto posible”, señaló la pugilista radicada en Córdoba al sitio especializado A la vera del ring.

Romero remarcó que, con una prescripción médica particular para estas ocasiones, se sigue entrenando pensando en su regreso a la actividad.

La pupila de Manuel Albarracín, que ya es madre de una nena de 11 años, se enteró en un control de rutina que estaba embarazada de tres meses y tendrá su segundo hijo con su actual pareja, Agustín Vergara, que se prepara para debutar como boxeador profesional.