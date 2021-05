La firma Dass duplicará su producción y planea invertir U$S 25 millones

miércoles 19 de mayo de 2021 | 6:07hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, llegó ayer a Misiones en una jornada cargada de definiciones: desde defender el motivo temporal de suspensión de las exportaciones de carne vacuna y adelantar que seguirán las restricciones por la pandemia en algunas zonas críticas del país, pasando por lo que puede suceder con el fútbol en medio de la situación sanitaria. Cerró la jornada, de vuelta en Buenos Aires, asistiendo al sorteo de la nueva línea “Créditos Casa Propia” para la refacción y construcción de 87.000 viviendas (ver Pág.5). En forma previa, llegó a Eldorado en horas de mediodía, para participar de la duplicación de la producción de zapatillas de parte de la empresa Dass y dejar abierta la posibilidad de nuevas inversiones, esta vez del Grupo Beira Río, cuyos directivos reiteraron el interés de instalar una fábrica en territorio misionero.

“Nos pone muy felices a los misioneros poder escuchar la predisposición del grupo para afincarse en nuestra provincia”, destacó el gobernador Oscar Herrera Ahuad tras escuchar a Maribel Da Silva, directora comercial de Marketing del Grupo Beira Río, quien mediante videoconferencia participó de los anuncios realizados desde la planta fabril en la Capital del Trabajo. A su vez, desde la administración provincial, se anunció la decisión de potenciar el programa Ahora Misiones por un monto que destinará la Nación, de 120 millones de pesos, a razón de 10 millones de pesos mensuales (Pág. 4).

El presidente Alberto Fernández acompañado por el gobernador de Misiones llegaron a la planta fabril justo en horas del mediodía de ayer. Primero se ocupó de saludar a los directivos de la empresa, para luego hacer lo propio con los trabajadores, con quienes se prestó de manera cordial a sacar fotos y selfies. Además habló con los empleados y los alentó en la actividad que vienen desarrollando. También fueron parte del acto el embajador en Brasil Daniel Scioli y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. En forma posterior, el presidente recorrió las ocho líneas donde en este momento son ensambladas las zapatillas para producir 6.400 pares que apunta a duplicar la producción con una inversión de 25 millones de dólares, según los detalles brindados a El Territorio por los directivos de la empresa.

También se afirmó que con este nuevo impulso de la empresa, llegará a las 200 nuevas incorporaciones de empleados en esta nueva etapa, para pasar de ocho a quince líneas de producción. Con ello se totalizará unos 520 empleados, aunque está lejos aún de casi 1.500 que tenía hace una década. Durante la administración de Mauricio Macri la fábrica redujo drásticamente la cantidad de empleados y hasta se habló de cierre. Por eso, ahora se destaca la recuperación, como recordó el presidente de la Nación.

El proyecto de la empresa es llegar a duplicar la producción este año -estiman desde agosto-, es decir, pasar de producir 1.200.000 pares de zapatillas durante el 2020 a elevarse a 2.500.000 de zapatillas. Porque además, Nike se sumaría con la producción diaria de unas 2.000 zapatillas. La empresa apuntará a fortalecer su producción propia que son las marcas Asics, Under Armour y Fila, según detalló Flavio Olea, gerente de Recursos Humanos de Dass en Eldorado.

Potenciación del empleo

El acto inició con la voz del director del grupo Dass para América Latina y presidente de Dass Argentina, Brian Handley. “La operación de Dass inició en 2007, la primera inversión del grupo fuera de Brasil fue en esta planta. Desde allí, el grupo ha invertido más de 160 millones de dólares en Argentina”, dijo.

“En nuestro encuentro -a principio de año- con el embajador (Daniel) Scioli, hablamos de los desafíos que presentaba Argentina y junto al ministro (Matías) Kulfas y el gobernador (Herrera Ahuad) teníamos un plan para incrementar la industria Argentina. Ese plan hoy se convierte en realidad. Hemos asumido el compromiso de duplicar la producción de esta planta que está en marcha, alcanzando los 2 millones y medio de pares este año”, determinó. Esto, según adelantó, incrementará en un 70% los empleos dentro de la fábrica Dass Eldorado. El presidente Fernández destacó esta inversión y recordó una visita previa que hizo cuando era candidato a la presidencia. “Este lugar tiene una historia personal para mí, he venido a un lugar que conocí cuando -visitando Misiones- en la campaña, la diputada Cristina (Brítez) me dijo que había compañeros de una fábrica y de la industria de la madera que querían verme porque no la estaban pasando bien. Y así recibí por primera vez a trabajadores de esta empresa, que por consecuencia de la apertura de la economía se mostraban víctimas de las importaciones en aquel entonces. Y esas importaciones les hacían muy difícil competir en el mercado interno, y a la empresa se le hacía difícil continuar”, relató.

Al tiempo que explicó que algo similar pasaba con los productores de la madera. “Los escuché a los dos sectores y les dije: ‘aguantemos que esto lo vamos a ir arreglando’. Yo les agradezco muchos a los responsables del grupo Dass porque aguantaron, creyeron, se dieron cuenta que no les estábamos mintiendo, que veníamos a proteger al que invierte, da trabajo, produce, al que permite el desarrollo que una sociedad necesita”, consideró.

Seguidamente, resaltó: “Me pone muy contento ver esta planta trabajando como lo hace hoy. Cada vez que me hablan de la palabra producir yo escucho que es para dar trabajo. Es otra familia que se levanta, que puede crecer. Es la mejor música para mis oídos escuchar las máquinas funcionando”.

“La comunidad de Eldorado se estaba deteriorando porque se estaban perdiendo fuentes de trabajo y hoy veo muchas familias de Eldorado fortalecer su espíritu porque ha vuelto el trabajo. Cuando me dicen que van a producir más, es música para mis oídos y es desarrollo para Eldorado, para Misiones y para la Argentina. Cumplí mi palabra y tuvo sentido, hice lo que racionalmente debíamos hacer, proteger a los que invierten, dan trabajo, favorecer a que el trabajo crezca, que una comunidad como Eldorado se desarrolle”, ratificó.

También en lo forestal

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo por su parte que “poder ver de primera mano, hablar con los trabajadores en funciones y creciendo, es realmente un acto central para este gobierno, es ver con mucha claridad cómo se pone en el centro de la escena la producción, con las inversiones que se vienen”.

Mientras que el gobernador Herrera Ahuad destacó asimismo el compromiso asumido por Fernández y señaló que Dass “acomodó el esquema de seguridad sanitaria en un mes, y el resto del tiempo, al igual que las empresas misioneras, encontró la oportunidad de producir. Y hoy en tiempos muy difíciles pueden duplicar y triplicar la capacidad de trabajo”.

En ese sentido, mencionó también a la industria maderera como hacedora de producción, puesto que durante el año pasado “no paró y generó camas para muchos lugares que se equiparon en Argentina”.

“Hoy es un pilar fundamental para la macroeconomía de la provincia. Muy pronto se van a inaugurar nuevas plantas de la industria maderera en la zona de alto Paraná, en un año o año y medio, con inteligencia artificial aplicada a la producción, por eso para nosotros hoy estar en Eldorado y hablar de trabajo, crecimiento, desarrollo es fundamental”, afirmó.

En cifras

70%

Se incrementará el empleo dentro de la fábrica Dass de Eldorado, con la nueva apuesta productiva y la incorporación de marcas.

