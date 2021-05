Brote de rabia paresiante se extendió a la zona Norte

miércoles 19 de mayo de 2021 | 4:30hs.

La rabia paresiante se volvió una creciente preocupación del sector ganadero de Misiones. La enfermedad, que ya afectó a campos de la zona Sur y Centro, llegó ahora a la zona Norte, particularmente a Andresito. Y los casos detectados se denunciaron tras registros observados entre el domingo y el lunes.

Según indicaron desde la Asociación Ganadera de Andresito, al menos cinco animales murieron producto de la enfermedad causada por el vampiro Desmodus rotundus, que en primera instancia produce parálisis en bovinos y equinos y, posterior a ello, se produce la muerte.

En esta línea, precisaron que los recientes casos alertaron a los productores, que ya dieron aviso a las autoridades para la inmunización en diez kilómetros a la redonda de donde se detectaron los cinco casos, todos de un mismo campo.

Y, al mismo tiempo, mostraron preocupación por esta situación, que se suma al déficit hídrico que afecta desde hace meses a los campos en general y los pastos en particular, principal insumo para la alimentación. Como informó días atrás El Territorio, al menos siete municipios quedaron en cuarentena por brotes de rabia paresiante, particularmente en las zonas de Apóstoles, Concepción de la Sierra, 25 de Mayo, Cainguás, Eldorado, Candelaria y San Javier. Ahora se suma una nuevo sector al listado: Comandante Andresito.

Más casos

Víctor Chamula, directivo de la Asociación Ganadera de Andresito (AGA), contó a El Territorio que “los primeros casos de rabia paresiante se detectaron el domingo y el lunes y afectaron directamente a terneros, que todavía no se les había vacunado. Son cinco casos de un mismo campo que está ubicado a unos tres kilómetros del municipio”.

Señaló que se trató del primer foco activo de la enfermedad que se produce en la zona Norte, puesto que otros casos informados a las autoridades sanitarias correspondían a casos en campos de la zona Sur y Centro de la provincia.

El productor indicó que tras la pérdida de los animales se despertó una fuerte preocupación en los colonos de la zona, tanto de Andresito como también de municipios de la zona, como San Antonio y Bernardo de Irigoyen, al recordar que el vampiro que disemina el virus se encuentra en los campos.

“La principal preocupación radica en que el murciélago también muerde a los cerdos y a los perros”, agregó.

En este sentido, destacó que se accionó de manera inmediata para inmunizar a los animales, en el afán de evitar nuevos ataques del vampiro. Para ello, se procedió a una vacunación contra la enfermedad en un perímetro de diez kilómetros a la redonda.

“El agravante es que los casos se dieron están próximos a parques nacionales y si la rabia afecta a los animales del monte, sería un brote imposible de controlar y se puede diseminar a otras zonas”, manifestó Chamula.

Al mismo tiempo, no descartó que en los próximos días se registren nuevos casos, dado que “si ya mordieron a los animales, de a poco las vacas se paralizan y mueren. El problema es que el vampiro vuela y sigue contagiando. Por eso, además de la vacunación, el control de la población de murciélagos es fundamental para evitar un efecto multiplicador”.

Ayer desde la AGA se acotó que habría una intensa búsqueda de los vampiros para controlar el contagio de la enfermedad. En tanto, sobre las pérdidas económicas estimó que los cincos terneros significan unos 250.000 pesos.

“Es un problema más con el que hay que lidiar. Desde hace tiempo estamos afrontando una fuerte sequía que afectó a las pasturas, toda la zona Norte está complicada. Se perdió la primera y segunda siembra de forraje y al no llover, no crecieron. Encima hizo frío y tenemos problemas de agua. En los próximos meses no habrá animales gordos”, subrayó el productor ganadero. z