San Pedro: vecinos solicitan red de energía eléctrica en colonia Nueva Esperanza

martes 18 de mayo de 2021 | 22:35hs.

Son 25 familias que viven en colonia Nueva Esperanza de San Pedro, que padecen la falta del servicio de energía eléctrica. En 2017 firmaron los respectivas boletos de compra ventas de las tierras que ocupan y la mensura del lote H, resultante del convenio entre la Municipalidad de San Pedro, Fundación Santa María del Iguazú y el Ministerio de Ecología y RNE, por lo que están dadas todas las condiciones para la construcción de una red de energía, sin embargo, la respuesta no llega y la situación se complica por lo necesario del servicio en tiempos de pandemia.

La falta del tendido eléctrico en el lote H, partida Inmobiliaria 7350, propiedad que cuenta con 233 Hectáreas, ocupadas por unas 250 personas en total, quienes luego de resolver el conflicto por ocupación irregular de tierra, han solicitado ante las autoridades pertinentes soluciones, las que no llegan y las familias deben hacerle frente a varios inconvenientes, en algunos casos no pueden conservar los alimentos, medicamentos y los menores en edad escolar no pueden acceder a los contenidos virtuales, porque no pueden cargar la batería de los teléfonos y se ven imposibilitados de solicitar una red de wifi, además del retraso que significa en el sector productivo.

Según los vecinos, el proyecto estaría en tratativas y dependen del distrito de Energía de Misiones de Bernardo de Irigoyen pero ante la demora y lo complejo que resultan los meses de invierno donde disponer de luz eléctrica, cambia por completo la calidad de vida, esperan que desde el gobierno provincial y la presidencia de Energía de Misiones, tomen cartas en el asunto

Uno de los vecinos, contó a este medio, la difícil situación al no contar con el servicio “Se nos complica en varios aspectos no tener energía, pagamos la tierra, y ni así podemos gozar de ese servicio básico. Mis hijos van a la escuela de forma bimodal, las tareas mandan por teléfono y los chicos no pueden hacer, es muy triste verlos frustrados, tengo 48 años y hasta ahora no tenemos este beneficio. Los caminos hasta para salir caminando están feos” indicó en diálogo con El Territorio, Carlos Da Silva, uno de los vecinos que necesita energía.