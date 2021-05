Kiczka propone estar cerca de la gente para conocer la realidad de cada sector

martes 18 de mayo de 2021 | 10:39hs.

Empresario en el sector tabacalero y con desempeño de hace 15 años en la política, Germán Kiczka es candidato a Diputado Provincial, del frente Juntos por el Cambio en las elecciones del próximo 6 de junio.

“Primero como frente queremos equiparar el trabajo que se está haciendo dentro de la Cámara, creemos que la Renovación ya tiene suficiente poder y lo que está haciendo este frente es generar un contrapeso, que exista una oposición más objetiva, que haga cuestionamientos que sean respondidos para que exista un debate y sea una espacio realmente democrático”, resaltó.

Además el candidato resaltó que su principal preocupación es la falta de trabajo que existe en la provincia lo que afecta a otros sectores de gran importancia, “recorriendo la provincia vimos que la problemática es la misma, las familias se separan porque los hijos se van a buscar fuentes laborales en otros lugares porque no consiguen en sus pueblos. Las chacras se están vendiendo porque sienten que no les está rindiendo y en consecuencia las grandes ciudades están creciendo demográficamente pero no en servicios o asistencia a esas personas y eso genera la delincuencia que hay como los asesinatos, justicia por mano propia y los robos”.

Por otra parte puntualizó en que es de vital importancia la reforma del esquema impositivo, “los emprendedores no pueden desempeñarse porque inmediatamente sus ingresos se quedan en la municipalidad o en Rentas, entonces el esquema impositivo actual ahoga al emprendor, al empresario y hasta al pequeño negocio, entonces tiene que haber una reforma, eso de raíz y después que exista una contención para que la provincia se desarrolle y haya una oferta laboral auténtica”.

Finalmente Kixzka enfatizó que el diputado tiene que recorrer la provincia para conocer la realidad de cada sector, “no sólo tiene que estar en la cámara sino hacer un trabajo de campo y no hacer lo que leen o lo que dicen sino conocer la propuesta de cada uno y hacer algo al respecto, hablar con conocimiento de causa”