‘Tesoros icónicos’, la subasta de indumentaria de Janet Jackson

martes 18 de mayo de 2021 | 2:57hs.

Janet Jackson es una de las cantantes más reconocidas dentro del mundo pop. La hermana de Michael Jackson vendió más de 120 millones de discos y obtuvo importantes premios.



La artista se asoció con la casa de subastas Julien’s Auctions para vender más de mil artículos de su carrera y tesoros personales. Los conjuntos que Janet Jackson lució en el video de “Scream’’ con su hermano Michael Jackson figuran para la venta.



La camisa de manga larga de Janet Jackson, con textura de burbujas, sus pantalones negros de cuero acharolado y las botas negras de cuero se vendieron en 125.000 dólares.



La subasta llamada “Tesoros icónicos de la carrera y vida legendaria de Janet Jackson’’ duró hasta el domingo, día del cumpleaños 55 de la cantante.



Una parte del dinero se destinará a Compassion International, una organización que ayuda a chicos a salir de la pobreza.



También, un abrigo largo color plata metálico con forro de piel esquilada de cordero, puños y cuello, diseñado por Helen Storey, se vendió a 50.000 dólares. Una bikini de tiras plateadas y un par de pantalones se vendieron en 25.600 dólares.



El viernes, la chaqueta original de Janet Jackson que utilizó en su gira de conciertos Rhythm Nation Tour en 1990 junto con una gorra negra “1814’ y guantes blancos con decoración de placas metálicas se también encontró un nuevo dueño. Las prendas se vendieron por un total de 81.250 dólares.



Otros artículos como el pendiente tipo anillo plateado del que colgaba una llave y que utilizó en los Premios Soul Train de 1987 y en su gira Rhythm Nations se vendió en 43.750 dólares.



Kim Kardashian publicó en su historia de Instagram que fue la ganadora del conjunto de dos piezas que Janet lució en “If”.



“Para el cumpleaños de @janetjackson soy tan fan que no puedo creer que gané este atuendo”, publicó junto a una foto de la cantante luciendo la prenda.



Semanas atrás, trascendió la publicación de un documental que retratará el incidente entre Janet Jackson y Justin Timberlake en el entretiempo del Súper Bowl de 2004. Una actuación rodeada de polémica. La dupla se encontraba en el escenario cuando el cantante, sobre el final de la actuación, le sacó parte del vestuario a Janet dejando al descubierto su pecho y generando una cataratas de criticas.



La hermana de Michael estuvo años intentando reparar su carrera luego de aquel momento. Durante mucho tiempo, la historia sembró dudas y debates entre quienes creían que había sido un accidente y quienes sostenían que estuvo armado.



El documental tratará las consecuencias y los juicios por los que pasó la artista por parte de la emisora encargada de la transmisión, más el cuerpo de bailarines y estilistas que estuvieron en el show.



Casi dos décadas después, Wayne Scot Luka, el responsable del vestuario de Janet, terminó con el misterio. Durante una entrevista con Page Six negó que el hecho se haya debido a un problema de la ropa y responsabilizó a Timberlake.



El estilista revivió el episodio y aseguró que el cantante de la boyband de los 90 planificó todo para poder superar la comentada actuación de su ex Britney Spears con Madonna y Christina Aguilera, en la que las tres terminan a los besos en la entrega de los MTV Video Music Awards.



“Insistió en hacer algo más grande que su actuación, quería una revelación”, afirmó Luka.



“Nunca llamaría aquello un error de vestuario. De hecho, fue el vestuario mejor preparado de la historia. Como estilista, el look sirvió para lo que estaba destinado a hacer”, sentenció Luka.



El diseñador decidió hablar después que Timberlake, -quien había asegurado que era una falla del outfit- decidiera hacer un pedido de disculpas públicas a Janet.



“Janet ya perdonó a Justin en privado. Hicieron las paces hace mucho tiempo”, contó el profesional quien también reveló que prepara un libro donde contará todos los detalles de la historia y algunos de los secretos mejor guardados de los famosos y la moda.