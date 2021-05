Sin pistas sobre los asesinos de López en Bernardo de Irigoyen

martes 18 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Las investigaciones por el homicidio de Juan María López (50) en Bernardo de Irigoyen siguen su curso en busca de armar el gran rompecabezas que significa para echar luz sobre lo sucedido. Y por ahora no hay muchas más piezas de las que cuando se conoció el hecho.



A los pesquisas de la Unidad Regional XII se le sumaron los profesionales de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones. Las labores, detallaron fuentes de la fuerza provincial y actores judiciales, se centran en el relevamiento de testimoniales y el análisis de las cámaras de seguridad para establecer el recorrido de los asesinos.



Al respecto, surgió el dato de una motocicleta que podría tener relación con el hecho, pero fue descartada porque la misma no obedece al modelo y marca. Además desde hace días estaba en un taller para reparación. Lo que se busca, como se viene informando, es una Honda Titán 150 oscura (negra o azul).



Las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del juez Ariel Omar Belda Palomar, todavía aguardaban anoche los primeros resultados de las pericias telefónicas y digitales encomendadas a realizar.



Como viene informando este medio, al momento del hecho la víctima se encontraba en su camioneta Ford Ranger Limited en compañía de otro abogado que resultó ileso y los homicidas huyeron sin robar nada. Fue así que en la camioneta de López quedaron los dos teléfonos Iphone que utilizaba y fueron remitidos al personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).



El aparato será sometido a una pericia tendiente a recuperar datos, conversaciones y registros de llamadas, tanto entrantes como salientes, durante -al menos- los últimos diez días con el objetivo de encontrar pistas, principalmente detectar si tenía conflictos con alguien o si estaba amenazado. También se le pidió al personal de Cibercrimen de la Policía de Misiones que se realice una pesquisa digital por las redes sociales de la víctima.



Asimismo se ordenó incautar el teléfono del abogado que acompañaba a la víctima. El profesional, que también se dedicaba a la comercialización de vinos, resultó ileso del ataque del viernes y en todo momento prestó colaboración al trabajo policial, añadieron las fuentes. Dijo que se había bajado a fumar cuando atacaron los desconocidos.



Justamente la comercialización de la bebida alcohólica, que creció notablemente con el cierre de las fronteras y era enviada a Brasil de contrabando, aparece como la línea investigativa más fuerte. Las características del hecho revelan un trabajo de sicarios y un posible ajuste de cuentas.



De todas formas, los pesquisas aún no están en condiciones de descartar nada. Como se dijo, no hay muchas piezas nuevas, entre ellas los resultados de la autopsia para tener precisiones sobre qué munición utilizaron los criminales para asesinar a López.



El hecho

El asesinato del profesional entrerriano se registró el viernes cerca de las 12.55, sobre una calle interna del barrio Santa Rita, a pocas cuadras de la frontera seca internacional. Se estima que pocas horas antes del ataque recién había llegado de La Plata.



De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio, López circulaba al mando de su camioneta Ford Ranger Limited hasta que una motocicleta con dos ocupantes se les cruzó enfrente. Fue en esa instancia que el sujeto que iba como acompañante en la motocicleta extrajo un arma y sin mediar palabras abrió fuego en varias oportunidades.



Los primeros datos recolectados por los investigadores señalan que en total se ejecutaron cinco disparos, de los cuales tres dieron en la víctima.



Luego de ello, los asesinos se dieron a la fuga sin robar nada y López llegó a ser trasladado en forma particular al hospital de Irigoyen, donde desafortunadamente media hora después falleció. Los galenos que atendieron a la víctima en la guardia constataron la presencia de tres heridas de arma de fuego, dos en la región posterior dorsal izquierda y una en el brazo del mismo lado.