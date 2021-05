Rechazan amparo presentado por los varados en el puente

martes 18 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Hace poco más de una semana que cuatro familias argentinas, 12 personas en total, siguen varadas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz aguardando poder volver a sus hogares. Son residentes de Montecarlo, Chaco y Buenos Aires, entre ellos seis menores de edad, y ayer se supo que la Justicia rechazó el amparo colectivo que habían presentado días atrás, en tanto aseguraron que van a apelar la decisión.



Las fronteras continúan cerradas y la única manera de ingresar al país es por vía aérea por Ezeiza, ellos alegan que no tienen dinero para el trayecto por lo que reclaman poder hacerlo por vía terrestre atravesando el puente. “Seguimos todavía aquí con esta odisea hace más de una semana. Estamos en jurisdicción Argentina, ya acreditamos la salida en Paraguay”, sostuvo en diálogo con El Territorio, Francisco Reyes Rosales, uno de los varados que es oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco.



“Queremos que se haga pública la injusticia. Por ser pobres no podemos ingresar al país. Estamos en una oficina con cuatro colchones. Los alimentos nos acerca una vez al día una ONG”, se lamentó el chaqueño.



La odisea de intentar ingresar al país comenzó hace un tiempo cuando presentaron un salvoconducto colectivo sanitario en el Consulado Argentino en Asunción, pedido del cual no obtuvieron respuestas.



“El Consulado nos abandonó el pasado 8 de abril”, había expresado días atrás.



El amparo presentado a la Justicia de Misiones tampoco dio respuestas favorables.



Durante estos días las familias duermen en un resguardo que posee la Aduana Argentina en el puente que une Posadas con Encarnación. El jueves pasado Salud Pública testeó a todos y los resultados fueron negativo.



Las familias se habían ido a Paraguay el año pasado por trabajo pero la pandemia también golpeó con fuerza al vecino país por lo que tuvieron que regresar.