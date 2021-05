Lo que cuesta se saborea más

martes 18 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Los días pasaron, las pulsaciones bajaron, pero la alegría sigue intacta. Tras su vuelta de Bélgica, la misionera Mariela Delgado, que se trajo nada más y nada menos que el oro en la valija al haber ganado en la Copa del Mundo, de paraciclismo, compartió por qué esa medalla presenta una prueba de fuego superada.



Es que la posadeña reveló que en diciembre enfermó de Covid-19, en su llegada a la provincia para pasar las Fiestas, y aún su cuerpo resiente las consecuencias del virus. “Fue muy duro y por eso disfruté tanto de estar en lo más alto del podio. Fue un camino difícil y todavía a veces siento lo que dicen ‘la resaca’ del bicho”, señaló.



Para una persona muy sana, porque “me enfermo muy pocas veces”, el proceso fue largo y la incertidumbre una lucha constante. “Fue leve en cuestión de salud, en comparación con otras personas, pero la pasé mal porque tuve que parar de entrenar, tuve que hacer todos los estudios, del corazón sobre todo, y estando tan cerca de Tokio eso me asustó mucho”, explicó.



Y sobre las sensaciones, relató que “lo sentí, fue muy fuerte en mi cuerpo y hasta ahora siento a veces las consecuencias. El bicho te tira para abajo, te saca las ganas, da un cansancio raro, pero por suerte pude volver a la actividad de manera progresiva”.



Por eso, el oro y estar en la cima del podio tiene un sabor especial. “Fue muy emocionante. Lo sentí muchísimo porque me costó muchísimo... no fue fácil primero por la pandemia y después porque no había carreras con el objetivo de los Juegos ahí. Después en lo personal con el Covid, por eso estar ahí arriba después de mucho tiempo fue muy hermoso, estaba súper contenta porque era demasiada la tensión que tenía por volver a correr”; además resaltó que “sabía que la posibilidad de ganar estaba y hacerlo fue genial”.



En tanto explicó que también este resultado llegó en un momento en que “la Argentina está muy golpeada y darle una alegría a la gente que me acompañó en este proceso me llenó de alegría. Lo hicimos juntos”. Ahora ya ese camino duro quiere dejarlo atrás “ya estoy trabajando en el Cenard, -donde reside- aunque todavía estoy sacando el pecho a esta ola del resultado, hablando con los medios, así que mi cabeza en mi cabeza aún no logro sacar la Copa del Mundo, pero espero pronto resetearla para pensar en el Mundial de lleno y renovar las energías”. El Mundial será del 9 al 13 de junio en Portugal.



Para finalizar, ya hablando de los Juegos Pralímpicos de Tokio para los que prácticamente está clasificada aún aún resta la oficialización, Mariela explicó que “es paso a paso, primero estar en el Mundial y después que salga la clasificación, pero tratarlo con tranquilidad porque está tan inestable todo que es muy agotante. Haber llegado hasta Bélgica ya fue un logro, estar en la raya de partida otro y haber ganado fue impresionante”.