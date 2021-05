Suspenden por 30 días las exportaciones de carne vacuna

martes 18 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El gobierno nacional decidió suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses, informaron ayer dos fuentes oficiales.



La medida ya fue comunicada al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC y se hará oficial en las próximas horas, indicaron los mismos voceros consultados.



La suspensión por 30 días de las exportaciones de carne se da a conocer apenas un día después de que el presidente Alberto Fernández expresara su preocupación por el aumento “inexplicable” de los precios en los últimos dos meses.



“Sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril”, analizó Fernández.



“Celebro que la Argentina exporte carne”, dijo el mandatario “pero no que hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8 mil toneladas de carne cuando acá se consumen 200 mil”.



La referencia del presidente fue respecto al acuerdo que el gobierno alcanzó con el Consorcio de Exportadores y otras cámaras del sector frigorífico para sostener hasta fin de año un programa de 11 cortes de alta demanda local, a precios por debajo del promedio de mercado.



Ese acuerdo anunciado hace 11 días prevé llegar a 3 mil bocas de expendió en todo el país con un volumen de 8 mil toneladas mensuales, un 25% mas de lo que se venía abasteciendo en los últimos meses desde la puesta en marcha de este acuerdo.



Nuevo programa

Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo presentó ayer el ‘Programa Pymes en Góndolas’ con el objetivo de promover la oferta de los productos elaborados por cooperativas, agriculturas familiares y mipymes, y esta semana iniciará los procesos de fiscalización desde la Secretaría de Comercio Interior.



Las medidas anunciadas por el ministro Matías Kulfas beneficiarán a 8 mil Mipymes e incluyen líneas de crédito y asistencia a través de Aportes No Reembolsables por un monto de más de 3.300 millones de pesos, a través del programa de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (Sepyme).



‘Pymes en Góndolas’ tiene entre sus objetivos capacitar a cooperativas y Mipymes para mejorar su productividad y dar asistencia técnica, tanto en la adaptación al marco normativo de la Ley de Góndolas como en facilitar su incorporación al registro de proveedores de los supermercados, y en lograr certificaciones de sus productos y procesos.



Con la Ley de Góndolas y este programa en marcha, la Secretaría comenzará esta semana las pruebas piloto de las fiscalizaciones cuya potestad está en manos de la Secretaría de Comercio Interior para controlar el cumplimiento de los planes oficiales.



“Desde el sábado la Secretaría ya estaba habilitada para hacer fiscalizaciones, esta semana empiezan a hacer las pruebas piloto de esas tareas y en breve habrá novedades de funcionarios de la Secretaría visitando supermercados para comenzar a fiscalizar este tema”, señalaron fuentes de la cartera productiva.



“Nuestra prioridad es impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas para democratizar las góndolas y activar la economía, cuidando que las prácticas sean justas y se asegure la continuidad de las pymes en los supermercados” dijo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.