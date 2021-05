En España aseguran que Koeman no seguirá en el Barsa

martes 18 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Ronald Koeman no seguirá como entrenador del Barcelona, el club tendría decidido “en un 99 por ciento” despedirlo a pesar de que aún le queda un año más de contrato, reveló en las últimas horas el programa Tu Dirás de RCA 1.



El medio radial señala que “pese al encuentro del jueves pasado (con dirigentes) en un restaurante de Barcelona, donde las dos partes mostraron buena sintonía, sólo el hecho de que el club no encontrara una alternativa a Koeman salvaría el puesto del entrenador neerlandés”.



El presidente del Barcelona Joan Laporta, “no tenía a Koeman como su apuesta personal” y sus planteamientos en los últimos partidos “han costado el título de LaLiga”, agrega la información recogida ayer por Mundo Deportivo. A través de una encuesta se le preguntó a los simpatizantes del Barcelona sobre la continuidad o no de Koeman y un 35.84 por ciento contestó ‘Sí’ contra un 64.16 que de inclinó por el ‘No’.



El sábado último Koeman había señalado que que si no contaba con la confianza del presidente Laporta y su directiva, él no supondría un problema para el club.