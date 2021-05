Copa de la Liga: hay días y horarios para los cruces de semis

martes 18 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Las semifinales de la Copa de la Liga Profesional se jugarán el próximo fin de semana en el estadio Del Bicentenario, de San Juan, de acuerdo con el siguiente cronograma dispuesto ayer: Independiente-Colón, el sábado a las 19, y Racing-Boca, el domingo a las 15.30.



Los equipos nombrados en primer término oficiarán de locales a los fines reglamentarios, de acuerdo a un sorteo efectuado ayer en la sede de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), algo que ocurrirá de igual manera el domingo 30 del corriente mes en ocasión de la final que se disputará en el estadio “Único-Madre de Ciudades”, de Santiago del Estero.



Los cuatro semifinalistas de este certamen de inusual formato llegaron a esta instancia mediante definiciones por tiros penales: Boca ante River, Racing frente a Vélez, Independiente con Estudiantes y Colón contra Talleres.



Pero las curiosidades se acumulan si se tiene en cuenta que los únicos dos equipos que pasaron de ronda en condición de visitantes son Independiente y Racing, ya que Boca lo hizo en la Bombonera ante un River disminuido por 15 casos positivos en coronavirus y Colón en Santa Fe.



Los santafesinos hicieron valer esa condición luego de haber resultado primeros de la Zona 1 con 25 puntos, pero los de Liniers no pudieron hacer lo mismo pese a resultar con 31 unidades no solamente los líderes de la Zona 2, sino los mejores por lejos de la fase de grupos.



Por todo esto es que Avellaneda ayer se establece en mayoría en esta ronda semifinal a un solo enfrentamiento que, en caso de salir victoriosos Independiente y Racing, protagonizarán una final también inédita justamente por este tipo de organización cambiante de los torneos del fútbol argentino en los últimos años.



Esta organización cambiaría a partir de la próxima temporada que se iniciará en julio, con posterioridad a la Copa América que finalizará el 10 de ese mes. Para el segundo semestre del año está previsto un certamen de todos contra todos a una sola rueda, lo que decantará en una competencia de 25 fechas.



Por eso el próximo certamen podrá llamarse campeonato y el actual es un torneo, ya que no hay enfrentamientos de todos contra todos.



Y de los cuatro conjuntos que disputarán esta instancia definitoria de la Copa de la Liga el único que no está atravesando una doble competencia es Colón, que además nunca ganó un certamen de primera división.



En cambio, Boca frente a Barcelona, de Ecuador, en la Bombonera; Racing visitando a San Pablo, en Brasil, por la Copa Libertadores, e Independiente recibiendo al también brasileño Bahía, por Sudamericana, estarán afrontando a mediados de la corriente semana partidos clave para clasificarse en sus respectivas zonas de las fases de grupos.