Los museos de la provincia celebran su día con la reapertura

martes 18 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Hoy se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha conmemorativa creada para sensibilizar a los distintos públicos sobre el papel fundamental que estas instituciones desempeñan en el desarrollo de las sociedades de hoy.



La celebración de este año, nuevamente marcada por la pandemia por coronavirus, se centra en repensar el museo del futuro para afrontar los retos del presente. A nivel nacional,sucederán encuentros virtuales y conversatorios online a cargo de reconocidos referentes del área, además de actividades vía Zoom en las que se hablará de varios proyectos y de la situación actual de los museos en Europa y Argentina.



Pero además, a nivel provincial, los espacios reabrirán sus puertas al público, en un día especial para el sector. La reapertura se lleva a cabo a partir de la aprobación y puesta en marcha de protocolos específicos para el retorno de la actividad. Así, en coincidencia con la celebración internacional, la Tierra Colorada vuelve a abrir todos los espacios de exposición dependientes de la Secretaría de Estado de Cultura.



En Posadas

La muestra que dará vida al Museo de Bellas Artes Juan Yaparí (Sarmiento 319) desde el 18 y hasta el domingo 23 de mayo es la de Floriano ‘Mandové’ Pedrozo, que se mostró en el día de su aniversario de natalicio en galerías de Casa de Gobierno. Se trata de una exposición de 25 obras en tintas, acuarelas y óleos, cedidos en préstamo por familias misioneras.



El horario dispuesto para visitar la muestra será: martes de 18 a 21; miércoles, jueves y viernes de 9 a 11; y sábado y domingo de 18 a 20. El protocolo establece que la muestra se puede visitar en grupos reducidos, pidiendo turno previamente al 376-4288371.



Otro espacio que también reabrirá sus puertas en la capital misionera es el Museo Histórico y Arqueológico Andrés Guacurarí, con su programa ‘El Museo y la Cocina’, una apuesta que busca reactivar el patrimonio inmaterial, al poner en acto el modo en que se preparaban comidas típicas de la cocina misionera, como la chipa o el mbeyú. El Museo Guacurarí se encuentra en General Paz 1865 y la posibilidad de hacer una visita será de 18 a 21, con turno previo al 376-4288371.



En San Ignacio

El Museo Miguel Nadasdy y la Casa de Horacio Quiroga, también reabrirá sus puertas desde hoy. Como estos espacios no plantean actividades especiales, no es necesaria la inscripción previa. Se manejarán grupos reducidos y protocolos de sanitización al ingreso.



Otras propuestas

Con la intención de poner en línea los contenidos y valores más destacados de Misiones, desde la Subsecretaría de Revalorización Cultural y Museos vienen elaborando, desde el año pasado, un particular proyecto con el fin de no sólo facilitar el acceso al público que navega las redes sociales, sino también sumar nuevos abordajes a sus contenidos.



Por un lado, desde hoy, estarán disponibles de manera online los testimonios y entrevistas a siete artistas misioneros. Se trata de Silvana Kelm, Irina Waniuckievicz, Alejandra ‘Jani’ Perié, Chiquitina Engel, Adriana Marelli, Sylvina Goerling y Cristina Solís, quienes se sumaron al proyecto ‘Artistas x Artistas’, una apuesta que busca poner en valor a las obras de la Pinacoteca Provincial a partir del testimonio o referencia que sobre ellas pudieran dar artistas contemporáneos de la provincia.



Y por otro, el Museo Guacurarí también propone una visita virtual del contenido y material que allí se guarde. Con el proyecto ‘¿Qué encuentro en el museo Guacurarí?’ Navegando las redes del Guacurarí (Facebook e Instagram), se podrá visitar de forma virtual aspectos de las culturas que nos antecedieron en este territorio geográfico y que el espacio atesora: guaraní, mbya guaraní, aché guayaqui y otras.