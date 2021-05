Candidatos obereños apuntan a la gestión de soluciones en los barrios

martes 18 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El próximo 6 de junio, los vecinos de la ciudad de Oberá no sólo elegirán a los próximos diputados provinciales, sino también al próximo defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto. Son 27 las listas que compiten en lo local -23 sublemas y 4 listas de lemas únicos- que buscarán ocupar el lugar en el que hoy se desempeña Patricia Nittmann, quien además va por la reelección.



El Frente Renovador de la Concordia presentó 7 listas, lideradas por Luis Barrufaldi, Verónica Noguera, Patricia Nittmann, Alejandro Sena, Celia Soria, Vanesa Gershanik y Juan Carlos Rossberg.



Por su parte, el Frente Juntos por el Cambio tiene 9 sublemas en Oberá, que llevan como principales candidatos a Roberto Bondar, Carlos Graziosetti, Cintia Marín Ávalos, Carlos Acuña, Carlos Bernhardt, Cristian Castillo, Gustavo Velázquez, Raúl Silvero y Eduardo Serra.



En tanto, el Frente Agrario y Social para la Victoria presentó 7 listas, encabezadas por Hugo Kurtz, Liliana Muller, Gustavo Morandini, María Elena Álvez, Hugo Silva, Lorena Miller y José Fabio.



Igualmente, en lo que respecta a las listas únicas representantes de lemas, se postula Sirley Fischer por el Partido de la Libertad, Dignidad y Bien Común; Gustavo Detke por el Partido del Obrero; Alejandra Chávez por el Partido Demócrata y Favio Hartel por Unir Unión por la Integración y Resurgimiento.



Gestión y respuestas

El Territorio consultó a algunos de los candidatos respecto a las ideas que motivaron a buscar ser el próximo defensor del Pueblo. Juan Carlos Rossberg, candidato del sublema Para Adelante del Frente Renovador indicó que “es una posibilidad de seguir trabajando en políticas sociales con más herramientas”, puesto que desde hace mucho tiempo se desempeña en lo que refiere al deporte y la parte comunitaria.



“La verdadera función del defensor del Pueblo es recibir los problemas que tienen los vecinos de carácter comunitario y elevar las propuestas para su solución”, explicó.



Al tiempo que determinó que la única manera de llevar a cabo eso es “hablar con la gente, escuchar los problemas, ver las soluciones y acudir a los organismos pertinentes”.



“Formamos una dupla con Pablo Ullón, que está preparado para esto. Es un gran desafío, siempre me dediqué de lleno a todo lo que encaré y esta vez lo estamos haciendo de la misma manera”, expresó.



Por su parte, Cristian Castillo, candidato del sublema Evolución Oberá del Frente Juntos por el Cambio apuntó que lo que se busca es “hacer que la ciudad se vuelva más moderna y de iguales”.



El joven de 27 años expresó que “la defensoría del pueblo debe ser una institución más valorada por los obereños, entender su funcionamiento es clave para una mejor gestión tanto en lo municipal como en los organismos que nos brindan servicios, ya que es el órgano estatal encargado de defender los derechos colectivos”.



“Nos enfocamos en propuestas hacia el Ejecutivo, como mayor inserción laboral, cuidado del medioambiente y garantizar que los servicios sean de utilidad para todos y no sólo para sectores más favorecidos”, dijo Castillo, quien lleva como adjunta a Mirta Parodi.



De la misma forma, el candidato del sublema Defensa Ciudadana del Frente Renovador, Alejandro Sena explicó que “el rol del defensor del Pueblo es técnico, se trata de defender derechos y ser el abogado de todos los obereños. Yo soy abogado hace 14 años y tomo la iniciativa con idoneidad y servicio”.



Sena -que lleva como compañera de fórmula a la docente Alicia Noguera- remarcó que “con idoneidad se pueden lograr muchas cambios, se puede gestionar y mejorar la calidad de vida de los obereños”.



Entre algunas de las ideas, mencionó la importancia de hacer cumplir el presupuesto participativo para los barrios, el control del transporte público, la ejecución de foros de seguridad y la realización de campañas de concientización en la lucha contra las drogas.



En tanto, Gustavo Morandini, del sublema Dignidad y Trabajo del Frente Agrario y Social de la Victoria, exclamó que “se ve la necesidad de cambiar cosas en Oberá, como las grandes empresas, que están emigrando a otros puntos de la provincia, lo que hace que haya falta de trabajo”.



Morandini -cuya lista lleva como adjunta a Laura de la Cruz- afirmó que “el defensor no puede ser del mismo partido político que el intendente porque tiene que controlar lo que hace el Ejecutivo, tiene que ser una voz diferente, que defienda a los vecinos sin ningún tipo de limitaciones”.