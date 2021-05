Israel redobla los ataques en Gaza y la tregua parece lejana

martes 18 de mayo de 2021 | 6:02hs.

Israel lanzó ayer los más fuertes bombardeos contra la Franja de Gaza desde el inicio de su ofensiva, hace más de una semana, y dijo que destruyó 15 kilómetros de túneles usados por grupos armados palestinos y las casas de nueve comandantes de Hamas, mientras que diplomáticos de Estados Unidos y otros países trabajaban en pos de una tregua.



Residentes de Ciudad de Gaza, cuyas calles estaban ayer desiertas, dijeron que los ataques fueron aún más intensos que los que el pasado domingo dejaron 42 muertos en la región, y el grupo islamista Yihad Islámica anunció la muerte de uno de sus líderes en Gaza al que Israel acusaba de supervisar el lanzamiento de cohetes contra su territorio.



Hace tres días Israel cosechó críticas internacionales por bombardear y destruir un alto edificio de Ciudad de Gaza donde tenían sus oficinas la agencia de noticias estadounidense The Associated Press y la cadena de noticias qatarí Al Jazeera.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a la cadena estadounidense CBS que el edificio era un blanco “perfectamente legítimo” y que Israel pasó a Estados Unidos toda la información del ataque.



Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, apuntó ayer que su país aún no recibió evidencia de Israel que prueben sus afirmaciones de que Hamas operaba en ese edificio.



“No he visto ninguna información que se haya suministrado”, dijo Blinken durante una visita a Dinamarca.



“Seguiremos llevando a cabo una diplomacia activa para poner fin a este ciclo de violencia” y “estamos dispuestos a dar nuestro apoyo si las partes quieren alcanzar un alto el fuego”, agregó.



Israel lanzó su ofensiva luego de que Hamas, que gobierna en Gaza, y Yihad Islámica lanzaran la semana pasada cohetes hacia suelo israelí tras semanas de represión y enfrentamientos entre manifestantes palestinos, civiles israelíes y policías israelíes en la Ciudad Vieja de Jerusalén.



Las protestas se centraban en restricciones adoptadas por Israel para el acceso de los palestinos a los sitios sagrados de la Ciudad Vieja durante el mes santo islámico de Ramadán y a la amenaza de desalojo de decenas de familias de un barrio de la parte palestina de Jerusalén para establecer allí a colonos judíos.



Desde entonces, al menos 200 palestinos murieron por los ataques aéreos y de artillería israelíes en Gaza, incluyendo 58 niños y 35 mujeres, y más de 1.300 resultaron heridos.



Además, diez personas murieron en Israel, entre ellos un chico de cinco años, y 294 resultaron heridas por algunos de los más de 3.100 cohetes lanzados desde Gaza.



Por otra parte, unos 40 mil palestinos abandonaron sus hogares en Gaza, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.



Pese a esfuerzos diplomáticos internacionales para declarar una tregua, Netanyahu dijo que los ataques continuarán y que “llevarán tiempo”, hasta que “Hamas pague un alto precio”. El conflicto parece lejos de terminar.

Cruz Roja pidió acceso al epicentro

El flujo constante de bombardeos impide que las organizaciones humanitarias lleven ayuda a la población necesitada en la franja de Gaza, por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió ayer acceso a esa zona.



“No hay tiempo que perder, hacemos un llamamiento a todas las partes pertinentes para que, de manera proactiva, protejan a los civiles, reduzcan la tensión y nos permitan ayudar a las personas” subrayó en un comunicado el director general del CICR, Robert Mardini.



El acceso a los hospitales y otros lugares esenciales se ha vuelto muy complicado para la población en Gaza por los ataques aéreos continuos, ya que la gravedad de los daños afecta a carreteras y múltiples edificios, informó el CICR.