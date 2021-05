Angelina Jolie no logró interesar al público cinematográfico

martes 18 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La presecia de Angelina Jolie en ‘Aquellos que desean mi muerte’, dirigida por Taylor Sheridan, un thriller de acción y supervivencia, no satisfizo a las boleterías de las salas de Estados Unidos, ya que sólo recaudó 2.800.000 dólares en su primer fin de semana, informó la publicación Variety.



La película de Warner Bros. se estrenó en forma simultánea por HBO Max, aunque ese lanzamiento hibrido probablemente no sea la razón por la que el filme vendió pocas entradas; “Godzilla vs. Kong” y “Mortal Kombat” fueron dos películas recientes de Warner Bros. que pudieron generar ingresos de taquilla más decentes a pesar de ser ofrecidas simultáneamente por un servicio de transmisión.



La película se proyectó en 3.188 salas de cine. ‘Aquellos que desean mi muerte’ tenía varios factores en su contra: “La película apenas se promocionó, incluso según los estándares de la pandemia, y efectivamente pasó inadvertida tanto como un lanzamiento en salas como en streaming”. “Aquellos que desean mi muerte” generó otros 2,8 millones de dólares en 33 países en el extranjero.