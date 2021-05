J Balvin estrenó su lado más romántico y reflexivo

martes 18 de mayo de 2021 | 6:00hs.

J Balvin compartió en sus redes sociales una nueva canción, una interpretación acústica llamada Ego, que conquistó el corazón de sus seguidores. “Música inédita pero necesaria para compartir Ego. En la guitarra @michaelbrun. Compártanla con sus amores o desamores en sus stories. Y al que le guste la vibra en alta. José”, escribió el cantante colombiano junto al video.



Una de las primeras personas en comentar fue Valentina Ferrer, mujer del artista con quien está esperando su primer hijo. La modelo argentina le dejó varios emoticonos de corazones rojos junto al post, que en pocos días tuvo más de 1 millón de reproducciones.



A principios de mes, J Balvin celebró sus 36 años con la salida del tema 7 de mayo, un repaso por su vida, de cómo un chico que imaginó un futuro en la música logró su objetivo. “Nunca me enseñaron la palabra envidia. Y que primero la familia, sagrada como Biblia. Nunca te pases de la línea porque puedes terminar como Gaviria”, describe en una estrofa en relación a sus principios.



También, por esos días, el regguetonero estrenó su documental “The Boy From Medellín”. La película de Matthew Heineman (“A Private War”, “Cartel Land”) sigue los preparativos del astro para su primer concierto en solitario en un estadio en su Medellín natal ante 45.000 fans en 2019, mientras estudiantes se manifestaban por el descontento social ante la situación de la educación, la salud y las propuestas gubernamentales para reformar las condiciones laborales y aumentar los impuestos.



De acuerdo al cantante, el documental no estaba planeado como tal sino como un especial del concierto. “Pero se convirtió en mucha historia por lo que estaba pasando en Colombia en ese entonces, que es lo que está pasando ahora mismo”, contó J Balvin a AP en una entrevista reciente, en referencia a las actuales protestas contra la reforma tributaria que llevó a disturbios y que dejó una veintena de muertos en su país.



Balvin contó en la entrevista que no pudo dormir debido a la violencia policial en su país, y dejó registrado en numerosos videos publicados en redes sociales. “Es muy triste. Estoy realmente triste por tantas personas que estamos perdiendo ahora. Muchos muertos. Muchos asesinatos. No tiene sentido”.



A lo largo del film se puede ver que el cantante es quien escribe en sus redes sociales y cómo se debate entre pronunciarse o no sobre las manifestaciones estudiantiles y la muerte de Dilan Cruz, un joven de 18 años víctima de un proyectil lanzado por la policía antidisturbios durante una protesta pacífica.



“The Boy From Medellín” es una mirada mucho más profunda y detallada sobre los momentos de vulnerabilidad que puede tener cualquier persona, incluso un astro como Balvin, en especial con sus batallas con la depresión y la ansiedad de las que habla con la esperanza de normalizar el tema.