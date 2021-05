Generar oportunidades laborales para los posadeños, la premisa de Dib

lunes 17 de mayo de 2021 | 11:04hs.

Jair Dib es el primer candidato a concejal por el sublema “Acuerdo Urbano” del Frente Renovador, en Posadas. Generar oportunidades laborales, es la clave que encara el abogado para llegar al Concejo Deliberante de Posadas.

"Los roles con los que vengo desempeñándome hace bastante tiempo fueron los que me impulsaron a participar más activamente en la contienda política. No es la primera vez que me candidateo, ya lo hice en 2017 como candidato a diputado provincial dentro del Frente Renovador", recordó Dib, quien entre otras tantas funciones se desempeña desde 2012 como regente de una escuela de capacitación profesional.

En diálogo con Radioactiva afirmó: "Quiero llevar adelante desde el Concejo Deliberante de Posadas improntas que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, y la generación de oportunidades laborales para los vecinos y vecinas de la ciudad".

"Son tres los ejes con los que venimos desempeñandonos: la producción y el trabajo, servicios, y promoción comunitaria", enfatizó.

En ese sentido, profundizó en la necesidad de "generar desde los espacios físicos que hoy existen en cada una de las chacras de la ciudad, dotarlos de mayor servicio como la conectividad, equipamiento, para llevar desde el barrio la generación de cursos de formación profesional. Acercar a cada uno de los salones comunitarios cursos que le permitan desarrollar a los vecinos sus propias habilidades, realizar un emprendimiento, formarse en un oficio".

"Esa persona capacitada va a necesitar alguna palanca financiera. Queremos promover, consensuadamente con el municipio, la creación del Banco Social Municipal, que permitirá con una pequeña línea de crédito conseguir un financiamiento para empezar su propio desarrollo", apuntó.

"Una vez que inicie ese proceso va a necesitar mano de obra, que saldrá del propio barrio, que ya estará capacitado. Pretendemos el desarrollo barrial sostenible. Potenciar aún más los presupuestos participativos, y las comisiones vecinales", cerró.