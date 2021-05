Acusan a docente de abusar de una alumna en Colonia Polana

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Un maestro de Colonia Polana está acusado de abusar de una alumna en la propia escuela, consignaron a El Territorio diversas fuentes consultadas. El docente es marido de la directora de la mencionada institución y si bien no se ordenó su detención, se fue de su casa y no se sabe de él desde hace más o menos una semana.



Según pudo reconstruir este medio, el implicado es Pedro S. (63), quien se desempeña en la Escuela 251 “Juan Kispita Sawicki”, de Colonia Polana desde hace 27 años. Se trata de un docente muy conocido en la localidad, a quien no encontraron cuando la Policía fue a notificarle formalmente de las acusaciones en su contra.



La joven Esmeralda Gamarra (nombre ficticio para preservar la identidad de la menor) tiene 15 años y asistió desde el nivel inicial a la mencionada institución educativa. Les reveló primero a sus padres que había sido abusada por el docente hace más o menos dos años.



Por ahora el hecho se investiga como abuso sexual simple, pero las instrucción de la causa definirá el futuro del docente.



Restan aún los resultados médicos y psicológicos y la declaración en Cámara Gesell de la menor, lo que determinaría la gravedad del ultraje, además de establecer si hubo más hechos a lo largo de estos años.



Investigación

Las fuentes detallaron que la semana pasada una trabajadora social del municipio se enteró de lo ocurrido mediante una entrevista con la menor.



Ante esto, y como lo indican los protocolos, se formalizó la denuncia ante Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX, en Jardín América.



Una vez que fueron citados los padres, estos ratificaron los hechos investigados en sede policial.



Lo que se presume es que esta situación habría llegado a oídos del sospechoso, ya que desde entonces no se conoce su paradero.



De todas formas hay que dejar en claro que la Fiscalía interviniente, a cargo de Jorge Fernández, no ordenó aún su detención debido a que no hay elementos suficientes para privarlo de su libertad.



Desapareció

Lo que sí se liberó fue un oficio para que se le notifique sobre la investigación en su contra, pero cuando los uniformados se dirigieron a su casa no estaba. Pedro, detallaron los voceros consultados, dejó su familia, casa y auto y desapareció de la localidad.



También se pudo constatar que la esposa del implicado es la directora del establecimiento educativo y hoy no sabe dónde está su marido. Es más, el implicado conoce a la familia de la menor y el papá de Esmeralda es un gran colaborador en la mencionada escuela.



Respecto a la víctima, se supo que desde que padecía los abusos tiene ataques de pánico. Se señaló que estaba muy angustiada por lo ocurrido y le costó mucho contárselo a sus padres, por lo que la contienen profesionales.