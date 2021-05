“Estamos en un camino correcto para la economía”

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, dijo ayer que el país está “en un camino que es el correcto para desarrollar la economía, con todo el mundo adentro”, y destacó la “administración prudente de las variables fiscales” del gobierno, con una “concepción clara de qué es lo que hay que hacer” para proteger a “los que peor la están pasando”.



“La economía argentina hoy está mal, pero está mucho mejor que en el pasado y que el mes anterior”, expresó el economista, y recordó que el ex presidente “Néstor Kirchner siempre dijo ‘estamos en el infierno, pero mejorando’, él decía que estábamos en el quinto infierno subiendo por la escalera”.



En ese sentido, sostuvo que “en la Argentina hoy, si tenés el 57% de los chicos pobres, es imposible decir que estamos bien”, y señaló: “Yo creo que no estamos bien, pero estamos en un camino que es el correcto para desarrollar la economía, con todo el mundo adentro”.



“Esto tiene que ver con una administración prudente de las variables fiscales, con una concepción clara de qué es lo que hay que hacer en materia de protección de los que peor la están pasando, con una agenda clara”, precisó.



El economista sostuvo que eso “atiende el principal problema de la Argentina, que es el hambre, con los recursos que Argentina tiene” y manifestó que “en ese sentido, Argentina transita un camino de recuperación económica que hace eje en el consumo de los sectores medios”, que “busca como objetivo, que será para mí la gran mensura de esta gestión de gobierno, que es si se recupera o no el poder de compra del salario”.



“Un gobierno popular no se puede permitir que los salarios pierdan contra los precios”, advirtió.