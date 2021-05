Adultos en situación de calle fueron refugiados en el Catam

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Una cama y una cena caliente parecen poco, pero para quien vive en la calle eso es más que suficiente. No tener cobijo y estar a la intemperie por estos días en los que la temperatura baja y el frío se siente más, hace que cualquier gesto signifique un montón.



Son muchas las personas que actualmente están en situación de calle en el país, pero también son numerosos quienes están dispuestos a darle una mano y asistirlos. En Posadas existe el Centro de Asistencia Transitoria para Adultos Mayores (Catam), que funciona en uno de los pabellones del Hospital Pedro Baliña y alberga transitoriamente a mayores de 60 años vulnerables desde hace ya varios años. Es un trabajo que llevan adelante en conjunto entre los ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la provincia.



“Este lugar está pensado para que las personas puedan a acceder a higienizarse, a cenar, a desayunar y luego volver a salir”, explicó Emma Beatriz Sosa, subsecretaria de Adultos Mayores, haciendo hincapié en que desde el centro no tienen la autoridad para obligar a un adulto a salir de la calle.



“Nosotros conocemos a la mayoría de las personas que están en situación de calle y sabemos que hay algunas personas que prefieren permanecer ahí, por diferentes razones. Algunos acceden cuando hace mucho frío y cuando llueve. Nosotros vamos, les hablamos y les invitamos, pero no podemos obligar a nadie porque son adultos y respetamos sus decisiones”, aclaró.



Las historias personales son infinitas y las razones por las cuales se toman algunas decisiones sólo las conocen los protagonistas, así que juzgar no es una palabra que conozca el personal de Catam, que está conformado por profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras y cuidadores.



Por el momento son 20 los adultos que están en el centro, que debido a la pandemia de Covid-19, decidió convertirse en un hogar permanente para ellos, a fin de que no estén expuestos al virus que aqueja a la humanidad desde hace más de un año. “Nosotros sugerimos y ellos quisieron hacerlo. Tienen la primera dosis de la vacuna y están esperando la segunda”, sostuvo.



Volver a casa

Sosa comentó que quienes vean a una persona durmiendo en la calle pueden comunicarse al número al 0376-154718829, o bien, al 911 y avisar el lugar y la situación que vive ese adulto para así comenzar con el operativo de ayuda.



“Ellos no tienen cómo ir, no tienen plata para su pasaje. La gente nos llama a nosotros y vemos cómo se va a hacer el traslado. A veces vemos con la ambulancia, a veces los traslada la Policía; vemos cómo hacemos el operativo porque con el tema del Covid es un poco más difícil, ya que tenemos que estar todos aislados”, recordó Sosa.



Una vez que el adulto llega al Catam, puede darse una ducha, cenar, dormir resguardado, desayunar y volver a sus actividades diarias. El equipo del centro comienza a conocer y saber más de cada una de las personas para lograr una futura revinculación con familiares o ayudar en lo que necesite.



“Muchos tienen familia y a veces no quieren contar lo que les pasó o su vida privada. Nuestra función desde este centro es revincularle con la familia o ver cómo ayudar. Hay personas que una vez que están en Catam comienzan a ser recuperados porque hay algunos que tienen adicciones y eso estamos trabajando con el Centro Manantial. A muchos les hicimos los trámites para su pensión o jubilación, o para el documento, teníamos algunos indocumentados”, expresó la subsecretaria.



Si bien ya hay algunos adultos que tienen su pensión, quienes quieran colaborar pueden hacerlo donando ropa (la mayoría de los que llegan al centro son hombres) o alimentos. “Varios tomaron al centro como referencia y hoy ya han podido alquilar su propia pieza”, celebró.