Bomberos Voluntarios denuncian irregularidades

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Ayer después del mediodía los miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Puerto Libertad se acuartelaron tras la concretarse una segunda asamblea general de la institución. Socios denuncian que se habrían registrado ciertas irregularidades en las elecciones para cambio de autoridades. Informaron, no obstante, que atenderán emergencias, ya que están al servicio de la comunidad.



La comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Libertad convocó a asamblea general ordinaria el pasado 9 de mayo en la sede social ubicada en Hipólito Irigoyen y Malvinas Argentinas donde se trataron varios puntos en el orden del día entre ellos, cambio de autoridades de la Comisión Directiva compuesta por de presidente, vicepresidente, secretario, protesorero, dos vocales titulares y tres vocales suplentes, por finalización de mandato. Según denuncian los socios, la actual comisión directiva no cumplió el estatuto al momento de elegir las nuevas autoridades y hubo irregularidades en la cantidad de votos.



“El domingo pasado donde votaron 35 socios, pero se contabilizaron 36 votos, entonces pasamos a cuarto intermedio hasta este domingo donde se volvió a registrar la misma situación somos 35 socios y 36 votos entonces decidimos acuartelarnos hasta que se realicen las elección sin irregularidades”, explicó la bombero aspirante María, Laura Villarreal, a cargo del departamento de prensa del cuartel de bomberos.



Existían dos listas que competían entre sí para estar al frente de la institución, una de ellas buscaba renovar el mandato. Villarreal afirma que no se cumplió con el estatuto, ya que los socios deben aportar una cuota mensual y muchos de los que votaron no están al día. “El estatuto indica que para tener voz y voto se debe tener al menos seis meses de antigüedad y tener la cuota societaria al día, y muchos de los que han votado para que permanezca la actual comisión no están acorde al estatuto”



Desde el sector de prensa de Bomberos Voluntarios afirmaron que permanecerán acuartelados pero están al servicio de la comunidad. Informaron a los vecinos que si surge una emergencia se comuniquen telefónicamente al 100 con la guardia.