lunes 17 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Damián De Lima lo hizo de nuevo. El piloto de Leandro N. Alem venció en las categorías Senior y Estándar en las finales de la tercera fecha del Misionero de Karting que se disputaron en el Kartódromo de Oberá.



El segundo podio consecutivo se construyó en base a un trabajo sólido durante toda la jornada y que fue creciendo con el paso de las series y las finales.



En la Senior largó muy bien y se escapó adelante dejando que el resto se pelee entre ellos a los de atrás. Así Yonatan Lukoski y Manuel Pascual se tuvieron que conformar con el segundo y tercer lugar del podio. La clasificación de la Senior quedó en suspenso por un toque entre Lukoski y Ricardo Liesenfeld.



En la Estándar la historia se repitió. De Lima hizo una gran largada se metió adelante y se escapó. La final se paró con bandera roja por el vuelco de Joaquín Alenka, sin consecuencias para el piloto. En el relanzamiento otra vez De Lima marcó el rumbo, seguido por Ayrton Böse y Bautista Bustos. El de San Ignacio pensó en el campeonato y nunca lo fue a buscar al de Alem. Mientras que Bustos tuvo que aguantar los ataques de Mauricio De Lima. La pelea por el tercer puesto fue lo más entretenido de la final, porque adelante fue un monologo de De Lima, que nuevamente y por segunda fecha consecutiva selló un doblete en el karting misionero.



“Muy contento esto es mérito del equipo, mucho trabajo en el taller. Me tiré en la uno y Böse me dejó entrar. Después cuide el motor, porque en los motores estándar si lo castigas mucho empieza a perder rendimiento. La clave fue apostar al ritmo y mantenerlo en todas las vueltas. Pudimos descontar buenos puntos pensando en el campeonato”, explicó De Lima.



La primera vez de Barchuk

En la final de la categoría Cajeros Promocional pasó de todo y terminó festejando Diego Barchuk. En la primera curva se tocaron varios pilotos y terminó perjudicado Landro Stupiski quien había largado adelante. Barchuk aprovechó para cortarse adelante y vencer por primera vez en la categoría.



“Hace unos días no pude correr en la Copa Fiat 1.4 por estar afectado por Covid y hoy después de recibir el alta estoy festejando la primera victoria en la Cajeros Promocional. Esto es puro mérito de los chicos que trabajaron mucho en el taller. Por una cosa u otra no se nos daba y hoy aprovechamos todos los revolcones para ganar”



Segundo en pista había terminado Walter Nobs, pero como fue recargado terminó segundo el piloto de Alem Maxi Hipólito y tercero terminó Sergio Pawluk.



En la 10HP venció Ramiro Friedrich, seguido por Julio Da Silva y Martín Jakulski.



En la 110cc Renato Longarzo Skanata se impuso de punta a punta. Lo siguió el piloto de Alem Ian Hummel, quien aprovechó el trompo que hizo Santino Dolce.



La primera fecha puntuable de la categoría Escuela quedó en manos de Francisco Morgenstern, quien se anotó su primera victoria de forma oficial. El hijo del ex corredor Rafael Morgenstern ganó de punta a punta marcando el ritmo durante toda la competencia.



Segundo llegó Lautaro Gritti y tercero fue Mateo Panasiuk. Con buen criterio la Femad entregó trofeo a los 18 participantes de esta primera fecha del semillero del karting misionero.



En la Máster 200cc venció Santiago Prates. El puntero del campeonato vino desde atrás y terminó festejando una victoria clave para sus aspiraciones al título. Segundo fue Cristian Fleck y tercero llegó Juan Finten.



En la categoría Damas, que abrió el espectáculo, la eldoradense Alicia “Caty” Graef se impuso en la final, pero la clasificación quedó en suspenso por un reclamo de Melisa Barrios, quien denunció a eldoradense por un toque durante la final.



La próxima fecha será el 20 de junio en el Kartódromo Jambrina Pastori de Posadas.