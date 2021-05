Turismo Nacional: Pastori fue 17° en la final de la Clase 3

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:01hs.

El misionero Juan Pablo Pastori (Chrevrolet Cruze) se ubicó en la 17° posición en la final de la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.



El posadeño arrancó el día de la mejor manera y fue quinto en la primera serie.



Para la final el equipo de Nicolás Kern realizó algunos cambios en el Cruze de Pastori y no le cayeron bien, por lo que en la final fue perdiendo rendimiento con el pasar de las vueltas. Así el posadeño vio la bandera a cuadros en la 17° posición.



“Hicimos una buena serie pudimos ganar un puesto. Para la final hicimos unos cambios en el auto, que no le cayeron bien, la pista estaba muy engomada y los cambios no fueron positivos. La serie si fue muy buena eso me da tranquilidad. Tenemos que seguir trabajando, estamos por un buen camino con el equipo”, explicó el posadeño.



En la Clase 2, el piloto de Apóstoles Facundo Bustos debió abandonar en la final.



Bustos estaba expectante por la competencia que cerraría el fin de semana en el coliseo porteño por el buen trabajo que había realizado en la serie del sábado que lo había dejado posicionarse 12° para largar la final.



Luego de una buena largada, una vez que se apagó el rojo, Facundo quedó por fuera y se tocó con Marco Veronesi, esa maniobra hizo que cayera muchos puestos quedando muy relegado y con el auto herido. Aunque trató de avanzar, el Gol Trend ya no era el mismo y fue cayendo en el clasificador hasta que debió abandonar a 8 vueltas para el banderazo final.



La próxima fecha del Turismo Nacional será el 11, 12 y 13 de junio en el Autódromo Oscar Cabalen (Alta Gracia, Córdoba).