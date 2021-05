Clausuran fiestas clandestinas en casas, salones y bares

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:04hs.

En la noche del sábado y madrugada de ayer, durante los operativos de nocturnidad y prevención en la provincia fueron clausuradas varias fiestas clandestinas en dos casas, un salón de eventos, un bar y un complejo turístico.



Uno de los eventos no permitidos que se dio por terminado en la capital misionera, sucedió poco antes de la medianoche del sábado en el Sur provincial, por la avenida Luis Quaranta a la altura de la calle Las Palomas.



De acuerdo a lo informado por la Policía, fue la División del Comando Radioeléctrico de San Isidro que intervino en la denominada fiesta clandestina. Además, personal de la comisaría 18 entrevistó a una mujer, de 24 años, que manifestó que estaba festejando su cumpleaños con la presencia de varios de sus familiares de la comunidad gitana.



Según lo indicado, a la mujer, se le informó sobre la normativa vigente, por lo que se retiraron las personas que no residían en el domicilio, finalizando el evento sin problemas.



Fiesta con 250 personas

El otro evento clandestino tuvo lugar ene Ramírez 5.448, de Posadas, en plena madrugada de ayer.



Cuando llegó la Policía, se encontraba personal de nocturnidad de la Municipalidad de Posadas labrando actas de infracción por violación al decreto de necesidad y urgencia ante la pandemia del coronavirus.



Al dueño del domicilio y los participantes se les labraron actas de infracción por no utilizar barbijo, infringiendo las ley XVII- N° 118. Fue un total de diez, según se detalló desde la Policía.



El personal de la Municipalidad informó que había un total aproximado de 250 personas que se fueron retirando antes de que llegue la Policía.



Con bebidas y equipo de sonido

En San Vicente, a unos dos kilómetros de la zona urbanizada en un complejo de cabañas, efectivos de la comisaria local, de la Mujer, Comando Radioeléctrico y de Seguridad Vial y Turismo clausuraron una fiesta clandestina con más de 70 personas y vehículos.



Demoraron a seis personas de entre 23 y 27 años, secuestraron bebidas y una camioneta Toyota con un gran equipo de sonido. Intervino el Juzgado de Faltas de El Soberbio y Juzgado de Paz de San Vicente.



También en esa localidad, en el kilómetro 50 sobre la ruta provincial 13 las comisarías Primera, Segunda y Comando San Vicente, clausuraron un bar pool, donde constataron gente bailando, en rondas de tragos, sin barbijos aglomeradas, dando intervención al magistrado de Paz.



Puerto Rico

Por su parte, en la calle Maipú del barrio San José de Puerto Rico, personal dependiente de la UR IV clausuró un salón de eventos donde se realizaba un festejo de cumpleaños no autorizado, con bebidas alcohólicas que fueron incautadas y exceso de personas. El Juzgado de Paz local, ordenó la clausura de lugar y la notificación de la infracción a los participantes del evento.