La Academia tiene su plaza

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:01hs.

Racing venció ayer como visitante a Vélez por 4-2 en la definición por tiros desde el punto penal, tras haber igualado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, y pasó a las semifinales de la Copa Liga Profesional, en las que enfrentará a Boca por la plaza en la final.



Arrancó mejor Vélez comandado por Thiago Almada, el responsable de la generación de juego de su equipo de mitad de cancha hacia adelante.



Por momentos, el conjunto de Liniers aprovechó algunas fallas defensivas de Racing generadas por la velocidad y la técnica de los futbolistas velezanos.



La primera jugada peligrosa del partido la tuvo Vélez a los dos minutos con una subida por izquierda de Almada, quien sacó un centro al área que no pudo conectar Lucero con el arco a su disposición.



Con el correr de los minutos Racing creció en el juego y también comenzó a manejar la pelota con buenas intervenciones de Tomás Chancalay, la sabiduría de Ignacio Piatti y los ataques por el sector izquierdo con las subidas de Mena.



La jugada más clara de La Academia la tuvo Chancalay a los 16 minutos con un remate en el área que pasó al lado del palo derecho del arquero Domínguez.



El guardavallas de Racing, Gabriel Arias, fue clave en un cabezazo de De los Santo. A pesar del empate transitorio ambas equipos tuvieron chances de convertir, en un primer tiempo entretenido y parejo, aunque con un poco de superioridad a favor del local.



El segundo tiempo no fue tan claro en cuanto a la calidad del juego que se vio en la primera mitad debido al desgaste y a la intensidad mostrada en ese lapso.



Sin embrago, ambos equipos siguieron con la premisa de buscar el arco rival e intentar abrir el marcador, lo cuál les permitió acercarse en varias oportunidades a los arcos defendidos por Arias y Domínguez.



El último cuarto de hora fue deslucido, aunque Racing creció un poco más por la correcta actuación de Mauricio Martínez, mientras que Vélez sintió la baja en el rendimiento de Thiago Almada.



El empate durante los 90 minutos fue el resultado más justo en un encuentro en el que los dos equipos quisieron ser protagonistas desde el inicio y hasta la finalización.



En la definición por penales, Racing se impuso por 4-2 con anotaciones de Matías Rojas, Tomás Chancalay, Fabricio Domínguez y Enzo Copetti, mientras que Leonardo Sigali no logró marcar.



Para Vélez anotaron Pablo Galdames y Santiago Cáseres, en tanto Arias le detuvo el remate a Lucas Janson y Matías De los Santos impactó su envío en el palo.



En las semifinales, Racing enfrentará a Boca que ayer venció a River. La otra semifinal tiene como protagonistas a Colón de Santa Fe e Independiente.



Pizzi y su futuro

El DT Racing, Juan Antonio Pizzi, aseguró ayer que la flamante clasificación “no cambia nada” sobre su futuro en el club, que fue puesto en duda desde el inicio del proceso por algunos malos resultados.



El entrenador afirmó que mantiene “la misma tranquilidad y convencimiento” sobre su propuesta al frente del plantel, luego de eliminar por penales a Vélez, número 1 de la fase regular, en el cruce de cuartos de final.



“Somos honestos, responsables y todo eso hace que al fin al cabo tengamos buenos resultados. No me hace falta que me ratifiquen, trabajo con tranquilidad”, resumió Pizzi.



Después de la dura derrota ante River (5-0) en la Supercopa Argentina, que dejó al DT en el foco de las críticas, Racing inició una recuperación con altibajos y su continuidad en el club fue ratificada esta semana por el presidente Víctor Blanco, algo que el entrenador relativizó.