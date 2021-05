Emotiva suelta de globos por Blanca

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Blanca, la hija mayor de Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain hubiese cumplido 15 años el sábado.



La nena murió en 2012 a raíz de una neumonía hemorrágica. Y en esa fecha tan especial, la ex pareja se unió para participar de una ceremonia y una suelta de globos en la que también participaron Roberto García Moritán y Eugenia la China Suárez.



A través de las historias de Instagram de Guillermo Ardohain, el hermano de la conductora, se pudo ver algo de la intimidad junto a Bautista, Benicio y Beltrán, los otros tres hijos que tienen en común, además Magnolia y Amancio, los nenes que el actor chileno tiene con la ex Casi Ángeles.



En el homenaje hubo una suelta de globos color blanco y además una mesa decorada con flores del mismo color y una foto de la nena en un portarretratos.



El hermano de la modelo se encargó además de agradecerle a la China por una imagen particular en la que lo captó abrazado a Carolina y a Benjamín, mientras el actor sostiene en brazos a su hijo Amancio.



Pampita por su parte, desde la misma red social, replicó muchas fotos que le enviaron donde se la ve a Blanca muy sonriente en algunas postales sola y en otras, acompañada por ella.



Horas antes del homenaje, Vicuña usó a su cuenta de Instagram para dedicarle emocionantes palabras a su hija en un posteo: “Entre flores y cuarzo te abrazo. Hoy es tu cumpleaños, 15 años y es imposible no pensar en tu pelo largo. Subiré por tus trenzas solo para darte un beso. La música la pondrán tus hermanos y el baile será cósmico. Invitados vendrán de todas partes, vendrán caballos, cebras y unicornios”.



Asimismo, visiblemente conmovido por la fecha, agregó: “Hoy, 15 de mayo, naciste para siempre, el mismo día que tu abuela. Razón suficiente para celebrar. Sólo te pido que bailes con tu papá una canción en medio de la eternidad. Hoy el cielo está de fiesta y es por ti, mi niña”.



El actor acompañó el texto con una foto de la nena y de inmediato la publicación se llenó de ‘likes’ y comentarios de sus seguidores y también de muchos colegas. “Siempre se me quiebra el corazón al leerte”, ¡Qué fortaleza por Dios”, y “Nunca se fue, solo cambió de forma. Su esencia, su luz, su compañía, su amor siempre estará a tu lado”, fueron algunos de los comentarios que el actor recibió luego del posteo.



Semanas atrás durante una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, Guillermo Ardohain se refirió a cómo acompañó a Pampita cuando murió Blanca, el 8 de septiembre de 2012: “Cuando pasó me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro”.



En la actualidad, la conductora se encuentra cursando el séptimo mes de embarazo y espera una nena junto a Moritán, con quien se casó en noviembre de 2019.