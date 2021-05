Miranda! festeja sus 20 años con el estreno de ‘Souvenir’

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:00hs.

El proyecto pop de Miranda! celebra 20 años de historia con la salida de “Souvenir”, un reciente disco que resume las corrientes sonoras abrazadas por el grupo pero que por primera vez incorpora la decisión de “mover el tempo perfecto de las canciones bailables porque así está sonando el mundo”, apunta Ale Sergi, compositor y uno de las dos caras visibles de la propuesta.



“Es la primera vez que hacemos varios temas dance con el bombo en ‘cuatro’ y el bajo no va en contra del bombo. Le estamos buscando una vuelta distinta y todo lo que tiene que ver con los temas bailables incorporan de manera más orgánica el swing y movimos el tempo perfecto porque así está sonando el mundo, ‘descuantizado’”, grafica Ale Sergi durante una entrevista a distancia con Télam.



Pero más allá de ese “desarreglo” para estar a tono con el pulso planetario y de la ausencia de “esas de baladas de desgarrarte el alma”, el cantante considera que de la mano de “Souvenir” Miranda! “alcanza una síntesis y como un recomenzar. Es un reseteo”.



En otra pantalla del Zoom previsto para hablar acerca del lanzamiento, la cantante Juliana Gattas aporta a Télam que “siempre nos pasa que queremos hacer las mismas cosas incorporando otros elementos. Cada vez estamos más seguros con este capricho de jugar a lo mismo con nuevos juguetes”.



“En cambio -confiesa- nunca se nos cruza la idea de experimentar ‘groso’, de pegar un volantazo. Hacemos la misma canción con las cosas que ahora tenemos y no nos da nunca vergüenza ni prejuicio porque el pop se basa en la repetición”.



El octavo disco en estudio de la banda contó nuevamente con la producción de Gerardo “Cachorro” López y, en algunos cortes, de Gabriel Lucena, fue lanzado con un streaming abierto de YouTube el pasado jueves 6 (donde tocó “Por amar al amor”, “Caía la noche”, “Que no pare” y “Me gustas tanto”, cuatro de las 10 piezas) y el viernes último tuvo su primera puesta en vivo en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.



En “Souvenir” Miranda! se reencuentra con el house, el dancehall, la música disco, la electrónica de los ‘80, la canción guitarrera y la electrónica climática, y suma las colaboraciones de Sidonie y Javiera Mena.



¿De qué manera llegaron a dar formar a “Souvenir”?

Ale Sergi: Cada diez años y sin proponérnoslo sentimos la sensación de volver a comenzar porque aunque no somos mucho de hacer balance o mirar para atrás, se da que son aniversarios muy llamativos y no podemos evitarlos. En este caso queríamos que sea bien representativo de nuestra carrera, hacer nuevos éxitos basándonos en todas las canciones de nuestra carrera, englobar todos los estilos de Miranda! en un mismo disco y suena muy nuestro pero a la vez de este momento, con una sonoridad más actual.



Juliana Gattas: No somos de estar muy pendientes del almanaque, pero la cantidad de sucesos ocurridos en dos décadas nos colman de orgullo y felicidad y la manera de celebrar eso es sacando este disco y presentándoselo a todo el mundo. Las canciones son excusas para reunirnos y hacer cosas.



Ale, recién dijiste que hicieron nuevos éxitos ¿Tiene Miranda! la fórmula del éxito?

Damos por sentado que compusimos éxitos porque tomamos como éxito a la canción. El éxito lo va a hacer la gente, pero está logrado por haberlo grabado. Hicimos un disco muy a nuestro gusto y podemos mostrarlo orgullosamente.



Juli, ¿Cómo llegaron a sintetizar la propuesta en el título “Souvenir”?

Juli: El título fue lo primero que apareció y después se empezaron a desprender conceptos. En este caso trabajamos con los souvenirs de los viajes en lugar de hacerlo con los de las fiestas y fueron apareciendo los elementos en una cruza impensada entre los sonidos y las imágenes en un ruido que nos divierte y que desprende las cosas que nos representen. De alguna manera somos un souvenir de la música argentina aunque hagamos electrónica porque la hacemos acá hace veinte años.



¿Cuánto influyó la pandemia en la atmósfera del disco?

Ale: La mayoría de las canciones fueron compuestas antes de la pandemia pero la salida sí se demoró por ella y decidimos aplazarlo. Y lo sacamos ahora que estamos igual que antes (risas). Pero ese tiempo nos dio chance de retocarlo aunque sigue siendo el mismo disco.



¿Puede pensarse que a partir del humor y el desparpajo hacen un permanente ejercicio de libertad?

Juli: La libertad siempre la sentimos como un concepto básico que en el lugar donde nacimos nosotros, que es la discoteca, no hacía falta explicarlo. Es un aura que tiene la banda y que siempre existió y eso se tradujo en ser quién uno quiere, en hacer lo que uno quiere, en respetar las diferencias. Y el mundo afuera está un poco dándose cuenta que esa libertad es necesaria no solo en lo musical y se percibe la igualdad y el desprejuicio que son elementos de un lenguaje que tenemos desde siempre y que mantuvimos con mucha naturalidad.