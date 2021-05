Qué ver, leer y escuchar

lunes 17 de mayo de 2021 | 6:00hs.

One Dollar

Paramount+



Ambientado en una pequeña ciudad del cinturón de óxido en los Estados Unidos después de la recesión, un billete de un dólar que cambia de manos conecta a un grupo de extraños involucrados en un impactante asesinato múltiple.



El asesinato de Gianni Versace

Netflix



Desde su infancia, acontecimientos clave en la vida de Andrew Cunanan llevaron a la ola de asesinatos en 1997 en la que murieron cinco hombres, incluido Gianni Versace. Con Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Darren Criss y Ricky Martin.



La leyenda de la Peregrina

Carmen Posadas



Confesando su inspiración a partir del clásico contemporáneo El escarabajo de Mújica Laínez, Posadas escoge como protagonista de su nuevo proyecto a un objeto destinado a pasar de mano a mano y a tener una trayectoria azarosa.



Agente Sonya

Ben Macintyre



Nacida en una familia judía en Berlín, Ursula Burton atestiguó el ascenso del nazismo y el antisemitismo y se entregó a la causa comunista. Espía veterana y coronel soviética condecorada, recibió el nombre en clave de «Sonya» y dirigió algunas de las operaciones más peligrosas.



Viaje

Nibal



Canción que le dará nombre a su próximo primer álbum, el cual saldrá a la luz durante este 2021. Es una canción con un derroche de energía, un tema perfecto para bailar. fue grabado en las orillas de la Ciudad de México, con influencers locales.



Delta Kream

The Black Keys



El álbum celebra las raíces de la banda con once canciones del Mississippi Hill Country Blues. La banda se asociará con la Fundación Save The Music para respaldar los programas de música de la escuela elemental y media en Mississippi.