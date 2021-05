Qué ver, leer y escuchar

domingo 16 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Paraíso

Cine.ar Play

El autor sube a la terraza de un viejo edificio para terminar su obra. El lugar ya ha sido colonizado. Mientras avanza en la escritura todo se va torciendo frente a sus ojos. ‘Paraíso, una historia de heterónimos’ es una cinta de Carlos Gindzberg.

Los dueños de la calle

Netflix

Las pandillas, las drogas y la violencia de un barrio del sur de Los Ángeles seducen a un adolescente que vive con su rígido pero cariñoso padre. ‘Los dueños de la calle’ (1991) se ha vuelto una cinta de culto. Con Ice Cube, Cuba Gooding Jr y Laurence Fishburne.

La objetividad. Un argumento para obligar

Humberto Maturana

¿Qué es un argumento objetivo? Cuando queremos convencer a alguien, presentamos este argumento, pretendiendo que la realidad es universal y que la hemos aprehendido. ¿Cómo se conecta la razón con la realidad?

Mujeres letales

Graeme Davis

Aunque la ficción gótica y de terror es un género literario identificado con los hombres, desde su nacimiento las escritoras lo hicieron suyo y ensancharon las fronteras del miedo. Graeme Davis realizó una cuidadosa excavación literaria para sacar a la luz cuentos exquisitos y olvidados.

We are the people

Martin Garrix, Bono y The Edge

‘We Are The People’ de Martin Garrix junto a Bono y The Edge es la nueva canción oficial de la Eurocopa 2020 y ya se encuentra en las plataformas digitales. Garrix contó que su idea musical se volvió realidad y se expandió cuando Bono y su compañero de la banda U2, aceptaron sumarse.

Motorbike

León Bridges

El artista y compositor de R&B ganador del Grammy, Leon Bridges, lanzó ‘Motorbike’, sencillo y video adelanto de su tercer álbum de estudio ‘Gold-Diggers Sound’, que saldrá a la luz en formato digital y físico, el 23 de julio.