Federal A: Crucero y una parada difícil en Villa Ramallo

domingo 16 de mayo de 2021 | 0:15hs.

Crucero tendrá hoy una nueva parada complicada, al menos en los papeles previos. Desde las 16 visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, con el objetivo de sumar por primera vez en esta condición y mantenerse en el grupo clasificatorio de la zona 2.

El encuentro, válido por la 6ª fecha, se presenta como una oportunidad inmejorable para el equipo de Carlos Marczuk.

Después de la última igualdad sin goles en Santa Inés frente a Defensores de Pronunciamiento, los lamentos no tardaron en aparecer. Y es que la falta de contundencia lo privó al Colectivero de mantener el puntaje ideal en casa.

Para esta presentación, el equipo misionero todavía no podrá contar con Cristian Campozano. El delantero no se recuperó de una lesión de cuádriceps en la pierna derecha, por lo que en el once inicial continuaría Álvaro Klusener.

El resto del equipo será el mismo que inició la partida con Depro. Guillermo Bachke ocupará el arco; Alejandro Pérez y Héctor Millán serán los laterales con proyección; en el mediocampo estarán Baltazar Cabrera, Pablo Motta y Abel Méndez como los organizadores del juego; mientras que Klusener y Pablo Stupiski serían los definidores, aunque Axel Vallejos también se disputaba hasta ayer la consideración para el binomio de ataque.

El árbitro del partido será Lucas Novelli (Tandil).