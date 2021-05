Tinelli y una reflexión sobre el humor

domingo 16 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Marcelo Tinelli regresa a la televisión luego de más de un año de ausencia, por la pandemia.

La esperada vuelta será mañana a las 21 con un Showmatch renovado como ‘La Academia’ y Politichef. El conductor charló con Teleshow sobre esta nueva apuesta, y entre otros temas se refirió al segmento de humor, que saldrá al aire los viernes.

“Es una época difícil para hacer humor, cada vez podemos reírnos de menos cosas”, propone la cronista Tatiana Schapiro.

“Tenemos que estar un poco más relajados. Hemos cambiado en un montón de pensamientos. Hay cosas que pasaron anteriormente y que, las he dicho al aire, hoy no las haría. Hasta he pedido disculpas. Pero ya está... Sin defenestrar ni violentar ni hacerle bullying a nadie, el humor es el humor”, dijo Tinelli.