Martínez propone crear ordenanzas para profundizar el plan estratégico

domingo 16 de mayo de 2021 | 0:15hs.

A partir del sublema “Ciudad de Todos” comienza el desafío que está encarando Horacio Martínez, para llegar al Concejo Deliberante de Posadas. Este abogado y docente de inglés de 47 años es el actual secretario técnico ejecutivo del plan Estratégico Posadas 2020-2022 y coordinador de la Secretaría de Gobierno de Posadas. Representa la primera experiencia en la función pública, a la que llegó tras ser invitado a principio del 2019 por el actual intendente de Posadas, Leonardo 'Lalo' Stelatto. En ese momento, se sumó a la lista de candidatos a concejal, en cuya elección llegó Stelatto a la administración municipal. En forma posterior, Martínez fue convocado a integrar el equipo técnico. Ahora el jefe comunal le propuso encabezar la lista de ediles, según resumió en diálogo con Meta Data el programa de televisión producido por El Territorio. Detalla cómo se fueron concretando muchos proyectos y de la necesidad de volver a revisar cómo avanzar con el plan estratégico para la ciudad de Posadas.

¿Se puede decir que el Proyecto Estratégico es una suerte de soporte sobre lo que debe establecerse Posadas?

Nunca bien dicho. En realidad, este plan es política de estado municipal, está prevista en la Carta Orgánica del municipio y en virtud de ello entre los años 2008 y 2010, durante la intendencia de Orlando Franco, se formuló el primer plan estratégico Posadas 2022 que está vigente. Allí se plantean temas como movilidad, la sustentabilidad, el empleo, la innovación. Posadas como gran centro urbano de eventos y todo lo que tenga que ver en cuestión ambiental. Todo ello se fue desarrollando con distintos programas y proyectos. Al asumir Lalo Stelatto la intendencia se revisa ese plan y nos toca nada más y nada menos que la evaluación y diagnóstico del plan vigente y la reformulación del nuevo plan que lo anuncia el intendente en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante. Y lo anuncia de cara al 2035, es decir el desafío es nuevamente proponer esta visión de una Posadas que se desarrolle en armonía con el medio ambiente de cara a los próximos 15 años.

Si tuviéramos que definir por etapas. ¿Cuáles son los desafíos para este año y los venideros?

El proceso de concluir el plan vigente, estimo lo estaremos terminando en el primer trimestre del año que viene. Estamos interactuando con distintos organismos provinciales, municipales, entidades públicas y privadas y colegios profesionales y cámaras, que nos dieron por entonces su mirada y necesitamos volver a revisar entre todos. Por eso es un plan estratégico para todos, por eso nos interesa cruzar todo el tiempo información.

¿En todo este tiempo qué se hizo y qué se planifica?

Uno de los grandes temas que no se plantearon en su momento fue el rol de Posadas como una ciudad universitaria a gran escala. La oferta universitaria en los últimos 12 años aumentó exponencialmente. En estos momentos, tenemos más de 200 carreras terciarias y universitarias que son cursadas por más de 40.000 estudiantes de otros puntos de la provincia, norte de Corrientes y de la ciudad. Ese foco de formación de recursos humanos calificado lo que tenemos que potenciar a Posadas desde una verdadera ciudad universitaria y lo debemos potenciar desde el eje del conocimiento. La impronta del gobierno renovar a nivel provincial y local, pone en la mesa la discusión sobre la economía del conocimiento. Así aparecieron actores que hace 15 años eran inimaginables como Silicon Misiones, la escuela de Robótica, el Polo Tic, la Escuela de Innovación que irrumpieron en la escena educativa local y obviamente el plan educativo de cara al futuro no lo puede dejar afuera.

Ahora, el hecho de estar como candidato a concejal y al encabezar la lista le asegura la banca. ¿Qué busca en el seno del Concejo Deliberante?

El Concejo Deliberante es miembro fundador del Plan Estratégico Posadas. Es uno de los autores principales. Desde el Concejo Deliberante tenemos que perfilar el trabajo legislativo de la mano de este plan, de modo tal sea quien fuere el intendente que asuma de acá en adelante tenga la herramienta ordenanza mediante que le permita ir avanzando.

¿En qué medida se cumplió el plan estratégico hasta este momento?

El plan que caduca el año que viene se formuló en dos años entre el 2008 y 2010, lapso que se pudo establecer el plan con la opinión de numerosos sectores. Es una estrategia de desarrollo. Ahora, en la evaluación que nos tocó en la administración del intendente Stelatto, notamos que se cumplió entre un 50 a 60 por ciento por distintos motivos. Es mucho y nos toca revisar sobre aquellos aspectos que se previeron y no se cumplieron. Y si conviene retomar porque el contexto de la ciudad cambió mucho. Entonces proyecta la ciudad de cara a los próximos 10 a 15 años, implica un desafío de armar un plan que vaya sorteando los distintos avances y desafíos.

En temas que los ciudadanos puedan palpar respecto de los hechos hasta aquí. ¿Qué se puede citar?

En cuestiones de movilidad tuvimos grandes avances. El desafío es importantísimo porque el parque vial creció exponencialmente. Pero hubo muchos avances en cuanto a cantidad y calidad de vías por la que circulamos todo el día. Más las opciones para el traslado, como bicisendas y ciclovías, además de las que están próximamente a inaugurarse. En este momento estamos hablando cerca de 40 kilómetros de vía segura. También nos estamos ocupando mucho con el tema del servicio automotor de transporte público. Y todo el tiempo estamos hablando con la empresa prestataria con los vecinos y las comisiones, readecuando los recorridos que incluya más. Y el último punto, en relación a movilización, es la descentralización del municipio para tener menos movilidad. Hoy el vecino no necesita acercarse al edificio de la Municipalidad para acceder a ver su deuda de tasa como tampoco necesita para alguna habilitación. Si lo hace -ya tenemos desde hace más de medio año- la fila virtual lo cual le genera al ciudadano la comodidad de llegar a tiempo y ser atendido puntualmente. Todas esas intervenciones terminaN favoreciendo la movilidad. Del mismo modo, se trabaja muy fuerte en el tema medio ambiental.

En cuanto a los objetivos propuestos. ¿Requerirán de más normativas para ponerlo en marcha?.

Citaba la política ambiental municipal, encarada por el ingeniero Stelatto, es tan contundente e inmediata que a los tres meses de haber asumido, encaramos la gestión titánica para la compactación de los vehículos en desuso. El gran desafío es que no teníamos la norma para hacerlo, teníamos ordenanzas sueltas, pero no la norma. Ello demandó un trabajo en conjunto y en tiempo récord se hizo una compactación modelo. Y en ese lugar, que era un paisaje de alta contaminación visual, se transformaron once hectáreas en Nemesio Parma, en el centro verde municipal. Allí funciona una planta modelo, existente sólo en otros tres lugares del país: en Rafaela, San Juan y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese lugar, en Nemesio Parma, en esa planta modelo se gestiona todo el residuo que generan los posadeños diariamente. Potenciamos la capacidad de recolección, la forma y capacidad de procesamiento de ese residuo y es ahora, ya.

¿En calidad de candidato a concejal, cuáles son las principales exigencias de los ciudadanos ahora?

Nos enriquece estar en los barrios, tenemos 54 obras abiertas en distintos barrios que le van a cambiar la vida no sólo a los vecinos sino a la chacra completa, porque son obras que demanda mucha inversión y lo estamos haciendo con recursos propios. El vecino está feliz y Lalo tiene una gran aceptación. Desde ese punto estamos contentos. Pero, siempre hay demandas o se renuevan las demandas. Y haciendo una suerte de mapa de calor de la ciudad, hay barrios que nos están reclamando mejorar el servicio de transporte de pasajeros.

Si bien estamos instalando nuevas paradas y demás, estamos en conversación con las empresas prestatarias para analizar nuevos recorridos. Otros barrios piden recolectores diferenciados, otros más vinculados a la seguridad, también aquellos para instalar las alarmas comunitarias. Son diversas las demandas, pero tenemos la capacidad de responder y donde no hemos llegado, pedimos paciencia porque la planificación es progresiva y vamos a llegar.