Cuatro destinos con aguas que purifican desde adentro

domingo 16 de mayo de 2021 | 0:00hs.

Se vino el frío y la pileta no es una opción para pasar el fin de semana, a menos que sea de agua caliente. Esta también es una opción para disfrutar de los fines de semana con escapadas al interior de la provincia, o por qué no, para tomarse unas mini vacaciones en algún punto del país. Un baño de agua caliente sí es posible como parte del itinerario de un viaje y no hay que irse a un país lejano para disfrutar de todos los beneficios que tienen para la salud.

El baño en aguas termales aumenta la temperatura del cuerpo, matando gérmenes, entre ellos virus y además aumenta la presión hidrostática del cuerpo, por lo que aumenta la circulación sanguínea y la oxigenación.

Este aumento en la temperatura ayuda a disolver y eliminar las toxinas y, al aumentar la oxigenación, el baño en aguas termales hace que mejore la alimentación de los tejidos del cuerpo en general, motivo por el cual aumenta el metabolismo, estimulando al mismo tiempo las secreciones del tracto digestivo y del hígado, ayudando así a la digestión.

También existe un mejoramiento y estímulo del sistema inmune, relajación mental, producción de endorfinas y regulación de las funciones glandulares. Hay enfermedades de la piel que pueden tener una marcada mejoría por baños en aguas termales (en especial si estas contienen azufre). Las enfermedades que más se benefician son la psoriasis, la dermatitis y las enfermedades por hongos.

San Clemente del Tuyú

Termas Marinas Park, está ubicado en San Clemente del Tuyú, distante a 37 kilómetros de Santa Teresita y a 320 de la ciudad de Buenos Aires. Cuenta con seis piscinas de distintas profundidades, con 162 hidrojets, de las cuales dos son cubiertas y están unidas a través de pasillos que comunican la zona de vestuarios, duchas y sanitarios. Una de ellas es con olas, funciona con agua de mar y en temporada de verano.

Estas aguas varían sus efectos según la temperatura, entre 30° y 34° mejoran la circulación, ente 35° y 37° son sedantes del sistema nervioso, entre 37° y 39° son descontracturantes y estimulan la recuperación de patologías óseas, como secuelas de fracturas y entre 40° y 41° son útiles en enfermedades crónicas para personas con tolerancia a altas temperaturas.

Otros atractivos dentro del predio son los mini-jeeps eléctricos y cuatriciclos, toboganes acuáticos y el ascenso al Faro San Antonio en el Elevador Panorámico desde donde se puede observar el paisaje de la Bahía de Samborombón.

Río Hondo, Santiago del Estero

Ubicadas en la ciudad del mismo nombre, a sólo 70 kilómetros de la capital provincial, las aguas termales son de mucha calidad, compuestas por magnesio, carbono, calcio y azufre, son terapéuticas y relajantes. Dentro de Latinoamérica, es el lugar con más pozos termales, es decir una ciudad sobre termas. Por ese motivo, la mayoría de los hoteles cuentan con termas en sus servicios.

Ofrecen también a sus huéspedes tratamientos de spa, descanso, relajación y muy variados servicios de bienestar y salud. Termas de Río Hondo está consolidado como un destino termal único. La ciudad también cuenta con un Centro Médico de Orientación Termal, cuya misión es orientar a los usuarios de termas en cuanto a salud, exposición a las termas y beneficios.

Pero la ciudad complementa su gran oferta termal con atractivos diversos, tanto culturales, como gastronómicas y deportivas, ideal para amantes del automovilismo, el golf o los deportes náuticos.

Termas de Cacheuta, Mendoza

Ubicado en Luján de Cuyo, este complejo termal forma parte del bello paisaje mendocino, se mimetiza con él, en un conjunto de piletas formadas con piedras, con aguas termales de distintas temperaturas y diferentes fines terapéuticos. Las aguas provienen de deshielos, pero es en la profundidad de la tierra donde adquiere una temperatura muy elevada.

La particularidad de este complejo mendocino es que cuenta con un parque de agua en las que se pueden realizar actividades de aventura, como por ejemplo escalar en palestra. Los toboganes de las piscinas y las olas producidas artificialmente en ellas, promueven la diversión y el disfrute.

Por otro lado, el relax y la tranquilidad se perciben en los hidromasajes y por supuesto, están presentes en la zona de spa.

Los distintos sectores se distinguen por estar ubicados en distintos niveles, rodeados de jardines en desnivel y comunicados por escalones de piedra.

Termas de la Selva, Oberá

A diferencia de otros parques termales, en Oberá lo que se destaca es el espacio de monte nativo, plantaciones de yerba, que conjugan un parque natural junto a las piletas de aguas termales, extraídas del Acuífero Guaraní.

Por el momento las aguas termales no están funcionando, pero el predio continúa abierto e martes a domingos de 10 a 19.30.

Los turistas buscan atractivos diferentes y con el turismo interno, muchos misioneros conocieron el parque termal que se encuentra en la ciudad de Oberá, creado estratégicamente para que se derrame la actividad turística a la ruta nacional 14.

Uno de los principales objetivos es que los visitantes respiren aire puro y puedan conocer una fracción del monte misionero, en un contacto directo con la naturaleza y el agregado de las piletas a cielo abierto y con diferentes temperaturas de agua termal. Las Termas de la Selva se ubican en un predio natural de 8 hectáreas, al borde de la Ruta Nacional 14, en el km 878, en medio de abundante vegetación, plantaciones de yerba mate y diversas especies nativas de la Selva Paranaense. El agua hipertermal que se extrae del Acuífero Guaraní se distribuye en piletas a diferentes temperaturas, todas al aire libre.

El predio además tiene duchas termales, en zona de piletas, duchas personalizadas, en zona de sanitarios, servicios de guardavidas y enfermería. Además cuenta con el sendero saludable, un circuito de 800 metros, apto para la caminata tranquila rodeada de naturaleza, en el trayecto encuentran la plaza saludable con aparatos para realizar actividades físicas.

En el caso de requerir servicio gastronómico, también tienen un buffet que contiene amplía variedad gastronómica.