Alberto con Georgieva: una reunión que allana el camino para un acuerdo

sábado 15 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, compartieron ayer una reunión “constructiva y franca” de una hora y media en la ciudad de Roma, en la que acordaron llegar a un acuerdo “lo más rápido posible” sobre la renegociación de la deuda, sin que se le “exija mayores esfuerzos al pueblo argentino”, según le planteó el mandatario en el encuentro.

“La vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible, pero no cualquier acuerdo”, dijo Fernández en diálogo con la prensa argentina que cubrió la gira presidencial por Europa, tras el encuentro con Georgieva, y se manifestó “optimista” sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en el corto plazo para la renegociación de la deuda, pero “no a cualquier precio”.

El primer encuentro presencial entre Fernández y Georgieva se prolongó durante una hora y media en el hotel Sofitel de la capital italiana, donde se hospedó el mandatario, en el marco de la cuarta y última escala de su gira europea, que lo llevó esta semana a Portugal, España, Francia e Italia.

“Le conté mi charla con los líderes europeos y vamos a ver cómo seguimos. Le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los plazos”, señaló el mandatario, tras lo cual expresó que la titular del FMI “se ve muy comprensiva de lo que le pasa a la Argentina”.

Para el mandatario, la charla fue “muy productiva” y contó que se hablaron con “mucha franqueza” durante el encuentro.

“Expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina pero encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino que la está pasando muy mal entre la pandemia y la economía que heredamos, que le cuesta ordenarse”, completó.

Fernández aclaró que la deuda con el Club de París, que tiene un vencimiento de 2.400 millones de dólares el 31 de este mes, “está atado al tema del Fondo” y por eso “es un tema subsidiario”.

En tanto, el mandatario contó que Georgieva “es muy consciente de la situación que vive el mundo, de la que vive América Latina y de la situación argentina en América Latina”.

“Ahora esto es una negociación; todo finalmente queda reducido a eso”, completó el mandatario.

En el encuentro, Alberto Fernández le expresó a Georgieva la necesidad de que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que otorga el FMI sean ampliados y así “lleguen a los países de renta media”, como la Argentina, un planteo con el que -según indicó el presidene- la titular del Fondo Monetario Internacional le expresó que “está de acuerdo”.

Balance de la gira

El presidente de los argentinos calificó toda la gira por Europa como “muy productiva” por el apoyo cosechado en el planteo en pos de la eliminación de las sobretasas que cobra el Fondo Monetario Internacional, como así también por el compromiso expresado por el primer ministro italiano, Mario Draghi, para que el G20 aborde este aspecto, vinculado con el organismo multilateral de crédito.

“Me parece que eso ya de por sí es mucho, que (el presidente francés Emmanuel) Macron atienda nuestras necesidades en el Club de París, que (el primer ministro portugués) António Costa nos esté acompañando”, al igual que el presidente español Pedro Sánchez, subrayó el presidente, quien, a su vez, adelantó que la semana que viene hablará con la canciller alemana Angela Merkel y, así, “ya el escenario europeo quedará cubierto”. Por su parte, Georgieva -al retirarse de hotel- dijo que “fue una reunión muy constructiva. Discutimos la situación en la Argentina y lo que pasa en la región”.

La comitiva argentina emprendió desde Roma el regreso a Buenos Aires (llegará hoy) tras el inicio de la gira que comenzó el domingo.

Closs pidió que el FMI no condicione

El senador misionero Maurice Closs remarcó que “los otros países no están en la disyuntiva de nuestro presidente, de sentarse a conversar con la responsable del Fondo, en la incomodísima situación de ser el presidente del país más endeudado del mundo con el FMI”.

Closs se preguntó: “¿Por qué discutimos esto? Porque endeudaron a la Argentina hace muy poco tiempo, en un préstamo político, al filo de una elección, de un tamaño nunca visto. Y este espacio político está proponiendo utilizar estos recursos de la misma forma que los utilizó en 2009: es decir, liquidez en el Tesoro”. Por último, subrayó: “Se quiere pedir al Fondo que a este país no se lo condicione, no le pidan uno solo de esos dólares que no sea para cumplir el objetivo, darle liquidez para resolver la pandemia”.

Nota relacinada

El Club de París le daría a la Argentina más plazo para pagar