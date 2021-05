Varados en Encarnación piden volver al país por el puente

sábado 15 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El drama de los varados parece no tener fin y sigue habiendo argentinos que aún no pudieron regresar a sus hogares.

A escasa distancia de Posadas, en la ciudad de Encarnación, Paraguay, cuatro familias argentinas se encuentran varadas desde el domingo en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz y reclaman poder volver a ingresar por vía terrestre al país.

Presentaron un amparo en el Juzgado Federal y esperan una respuesta. En la jornada del jueves se hisopó a todas las personas y todas ellas arrojaron resultado negativo.

Desde Migraciones Argentina les informaron que, debido a la alerta sanitaria por el Covid-19, el único acceso al país es por vía aérea desde el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.

La odisea de intentar ingresar al país comenzó hace un tiempo cuando presentaron un Salvoconducto Colectivo Sanitario en el Consulado Argentino en Asunción, pedido del cual no obtuvieron respuestas.

“El Consulado nos abandonó el pasado 8 de abril”, expresó en diálogo con El Territorio uno de los varados, Francisco Reyes Rosales, de 35 años.

Son un total de doce personas de nacionalidad argentina, de las cuales seis son oriundas de la localidad misionera de Montecarlo, una de Chaco y cinco residentes de Pinamar (Buenos Aires); entre ellos hay seis menores de edad.

Durante estos días las familias duermen en un resguardo que posee la Aduana Argentina en el puente que une Posadas con Encarnación.

Agobiados por la situación económica y la pandemia, estas familias buscaron en el vecino país un lugar donde poder progresar y tener un mejor pasar.

Sin embargo, el coronavirus también golpeó fuerte en Paraguay; es por ello que transcurrido un año resolvieron volver a la Argentina para estar con sus familiares.

“Somos un grupo de familias que resolvió volver al país, algunos trabajamos en Encarnación, otros en Asunción. Ahora estamos esperando que el juez federal resuelva nuestro amparo colectivo presentado el domingo, durante todos estos días no hemos tenido novedad. Nosotros no salimos del país por turismo, sino que para poder trabajar. No podemos pagar una pasaje en avión, que hoy cuesta 700 dólares”, se lamentó Francisco.

“En la República Argentina solamente pueden ingresar vía terrestre las personas con mucho dinero. Nosotros no somos ricos, no podemos pagar un pasaje de avión. Pedimos que se respeten nuestros derechos constitucionales, del artículo 14, derecho de ingresar y salir del país de cada ciudadano Argentino y los pactos internacionales como la Convención de Nueva York de 1969, el Pacto de San José de Costa Rica, que está por encima jurídicamente de la resolución discriminatoria de Migraciones Argentina”, sentenció el hombre con seguriad.

Durante la jornada del jueves, mientras esperaban respuestas de las autoridades, las familias fueron hisopadas y todas ellas tuvieron resultado negativo para el Sars-Cov-2.