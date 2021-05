El rol de la educación sexual y dónde denunciar

sábado 15 de mayo de 2021 | 6:04hs.

El dictado de Educación Sexual Integral (ESI) cumple un rol fundamental para prevenir y dar herramientas a los chicos para que puedan contar lo que les pasa. Muchos casos de abuso sexual son detectados en las escuelas luego de clases de ESI, donde el niño o adolescente tuvo la confianza necesaria para poder contar lo que estaba viviendo.

El abuso no es sólo penetración o acceso carnal, “sino también es exponer a los niños a pornografía o manoseos y ellos a veces no saben que eso es un abuso, que no está bien”, indican los especialistas.

Allí radica la importancia del dictado de ESI en las aulas, ya que el niño sabe que está viviendo una situación que lo perturba o molesta, “pero no llega a saber o a poner en palabras que es un abuso porque nadie le dijo. Recién cuando lo expresan le pueden poner nombre y ellos pueden saber que estaban siendo víctimas de algo que se llama abuso y que eso está mal”.

Denunciar

Para denunciar o buscar asesoramiento se puede llamar a la Línea 137 que brinda acompañamiento en la denuncia, así como también Línea 102 (Dirección de Violencia Familiar y Género), Línea 144 a nivel nacional.

La denuncia se puede hacer en la Policía, en la comisaría más cercana, también en juzgados y Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes al 0376-4433285.

En tanto, el contacto del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI) es [email protected] o el teléfono 3764-437722.

