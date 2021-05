Metalúrgicos y constructores preocupados por la escasez de hierro

viernes 14 de mayo de 2021 | 18:52hs.

La escasez de metales, en particular del hierro, está preocupando a muchas empresas productoras de diversos insumos y elementos para la construcción. Según se explicó en los últimos meses el faltante, como las notables subas de precios, fueron en aumento. Ante ello se alerta a los consumidores finales que por la falta de abastecimiento de las grandes productoras del metal las obras pueden demorarse más de lo previsto.

“El faltante en nuestro país tiene varias causas. A nivel mundial, todos los commodities están subiendo de precio. Pero por supuesto no son los aumentos que estamos teniendo acá”, comentó Héctor José Miño representante de la metalúrgica Arme.

El industrial explicó que en Argentina hay casi un monopolio en la producción de metales: “Las grandes usinas son dos o tres. La chapa laminada en frío y laminada en caliente las produce Ternium Siderar y todo lo que sea hierro redondo para construcción lo hace Acindar y Gerdau. La empresa que pudo normalizar o está normalizando sus entregas fue Siderar Ternium pero no ocurre lo mismo con Acindar que es la mayor proveedora de hierro para la construcción principalmente”.

Miño enfatizó que además de los faltantes fueron más frecuentes las subas de cotizaciones. Y se obligó al pago anticipado para reservar envíos. “No se está abasteciendo al mercado, hay subas constantes, pero además se empezó a exigir un pago de contado y anticipado sin establecer fecha de entrega. Y encima de todo esto, cuando el material se envía cobran una diferencia en base a los costos en dólares que tengan hasta ese momento. Esto último es lo peor, porque no podemos asegurar un precio a nuestros clientes”, resaltó.

El empresario metalúrgico apuntó por otro lado, que los faltantes han promovido demoras en la terminación de trabajos. “Así hay problemas con clientes que por ejemplo necesiten terminar una nave (gran galpón) para ampliar su producción y la obra se puede demorar porque no hay entrega de materiales”, precisó.

Se indicó por otra parte que hay escasez en general de insumos que también complican la elaboración de metales y cortes específicos. “El problema con el oxígeno industrial era que se estaba exportando, ahora el gobierno lo prohibió. Pero el oxígeno no se ocupa solamente para la parte metalúrgica, sino para un montón de otras cosas que se hacen en el país. En nuestro caso ocupamos muy poco, pero si ocupamos gas C02 que es un gas para soldar, que también está teniendo problemas de producción, en realidad hay problemas con respecto a todos los insumos a nivel nacional”, se lamentó.

Recordó que recientemente que desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) le reclamaron a las grandes empresas productoras de metales por la falta de abastecimiento y los grandes saltos de precios que aplicaron a sus productos.

Se complica la elaboración de productos

Sergio Bresiski, propietario de premoldeados Posadas también consideró como grave el actual faltante de insumos básicos para la construcción. A su vez explicó que hay una afectación indirecta a otras industrias que necesitan de los metales para realizar variados productos.

“Hay un desabastecimiento prolongado y pronunciado, cada vez se siente un poco más. Las causantes son múltiples y hay problemas directos e indirectos. Directos es que no hay para la venta o que no se tenga el valor. Y después el otro problema lo tenemos nosotros por ejemplo que hacemos premoldeados de hormigón porque no podemos desarrollar los productos que elaboramos con el hormigón y el hierro para vender. Y después hay otro problema indirecto que es el más grave de todos porque va frenando las obras en su desarrollo”.

El empresario detalló que con la menor actividad se va frenando la posibilidad de ofrecer variados empleos en la construcción. “Y las variantes son muy variadas, tenés falta de clavos, alambres, hasta hace poco también había faltantes de chapas”, comentó.

Ejemplificó en tanto que en su caso como en muchas otras industrias locales se está trabajando a menor ritmo por falta de abastecimiento “Hoy hay demanda para todo lo que podamos fabricar pero tenemos que ir a menor ritmo por problemas de abastecimiento de insumos. Esto les pasa a todos y al producirse menos ayuda a que haya más inflación”, evaluó.