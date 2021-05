La imagen, más que palabras

viernes 14 de mayo de 2021 | 6:00hs.

El homenaje servirá para que la memoria no se extinga. Para entender que la vocación por lo que hicieron no conoció de límites y que el dolor de la tragedia se convirtió además en símbolo de enseñanza. Con la emoción a flor de piel, recordar a Jorge Isabelino Ortiz y Eliana María Krawczyk se produce en cada momento. Pero también a través del arte, como el mural hecho por Gerónimo Rodríguez que simboliza no sólo los rostros, sino que deja la huella de esos dos héroes misioneros del ARA San Juan.