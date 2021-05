Cavani habló sobre su vínculo con Boca: “Fue real y la puerta no la cerré”

jueves 13 de mayo de 2021 | 6:01hs.

A días de haber firmado su renovación con Manchester United y haberle puesto punto final a la ilusión de los hinchas de Boca de verlo vestido de azul y amarillo en la próxima temporada, Edinson Cavani rompió el silencio. El delantero uruguayo reveló cuán cerca estuvo de llegar al Xeneize, contó cuánto hacía que hablaba con Román Riquelme y sembró un interrogante con respecto al futuro.

“Lo de Boca fue algo que estuvo concreto. Ellos me demostraron su interés, su deseo de querer tenerme en su club. Yo lo aprecio y lo aprecié, siempre le he dicho. Ellos saben perfectamente lo que yo siento y lo que yo pienso. Fue real la posibilidad de que ellos me llevaran, pero yo siempre fui muy claro, siempre las cosas estuvieron muy claras, ”.

Apenas el atacante del United terminó de admitir que había estado cerca de llegar a Boca, el conductor del programa al futuro y le preguntó: “¿Quedó la puerta abierta?”. Cavani no dudó en su respuesta, aunque dejó la duda sobre la opinión de los dirigentes del Xeneize.

“Yo nunca la cerré por lo menos. Habría que preguntarle a ellos si la puerta de Boca está abierta. De mi parte, yo he demostrado y he comentado mis sentimientos. Hoy, igualmente la realidad es esta, estoy acá. Mi cabeza está ácá y estoy feliz”, sentenció.