Mazal apuesta a las ideas jóvenes para poner en agenda la sostenibilidad

jueves 13 de mayo de 2021

Malena Mazal (34) asume un nuevo desafío: convertirse en concejal de Posadas, encabezando la lista del sublema Ciudadanía Activa, del Frente Renovador, para los comicios legislativos del próximo 6 de junio. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con orientación en comunicación comunitaria y actualmente incursiona en la maestría en Gestión Pública en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

Desde hace varios años trabaja activamente en diversas organizaciones no gubernamentales y hace ya más de un año es coordinadora del Centro de Educación Ambiental (CEA), dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia. Tras sus últimas intervenciones en el Parlamento de la Mujer, sumado el rol en el CEA la motivaron a incursionar por primera vez en la política partidaria para así ocupar el lugar de concejal por Posadas en el caso de ser electa. Tales actividades la motivaron a ocupar una de las siete bancas en juego hacia el próximo 10 de diciembre.

“Nuestro sublema se llama Ciudadanía Activa porque interpelamos al común de las personas, lo invitamos a interpelar, a intervenir en los espacios, a ocupar espacios, a involucrarse y a tener un vínculo directo con la clase política”, explicó Mazal sobre el significado del sublema por el cual se postula rumbo a los comicios.

En diálogo con El Territorio agregó que la idea de generar propuestas en pos de la ciudadanía la motivó a incursionar en la política.

Consultada sobre cómo imagina su gestión, en el caso de ser electa como edil posadeña, lo resumió en dos conceptos: inclusión y participación. “No concibo el rol legislativo si no es en un espacio de diálogo e intercambio constante con la ciudadanía. Entiendo que los políticos somos puentes para construir soluciones a futuro y planificar así una ciudad más inclusiva. Pero no concibo esas ideas si no son a partir del diálogo directo con la ciudadanía”, comentó.

Ideas jóvenes

Una de las premisas que encara Mazal en la campaña es la de llevar ideas jóvenes. Al respecto, definió que “entendemos que hay ciertas prácticas que están caducas y hay que empezar a pensar nuevas maneras de vincularse, tanto con el entorno como para implementar las cuestiones educativas para pensar en la inserción laboral”. Por ello, apunta a la interpelación de la ciudadanía y a involucrarse en la toma de decisiones, en referencia al sublema al cual representa.

Luego remarcó: “Nuestras propuestas van por ser ideas jóvenes y no en personas jóvenes. Están apuntadas para la demanda que tiene que ver con la temática ambiental y ese es uno de nuestros ejes fundamentales”.

“En términos integrales, cuando hablamos del cuidado del ambiente, va de la mano con ser mejores humanos, con un concepto mucho más amplio. Vamos por el lado positivo para seguir creciendo como ciudad para las generaciones futuras”, añadió la candidata.

Precisó que apuesta a poner en agenda temas ligados al concepto de desarrollo y progreso, pensados en términos de sostenibilidad. “Venimos trabajando fuertemente para empezar a discutir el concepto de desarrollo y progreso, y empezar a poner en agenda que estos conceptos de desarrollo y progreso tienen que ir de la mano con el cuidado del ambiente. Eso es lo que desarrollamos como eje en términos de sostenibilidad”, indicó. Y en esta línea, ahondó: “Muchas veces lo sustentable se lo entiende como el cuidado de lo verde, de la biodiversidad y de los residuos, pero nos parece importante poner en agenda un concepto más amplio, que es el de sostenibilidad, que incluye también el desarrollo económico, el cuidado y la promoción de la justicia. Es decir, seguir creciendo, incluyendo cada vez más a los distintos actores de la ciudadanía que se encuentran relegados y que requieren de más atención para que ese crecimiento, ese desarrollo y progreso sea realmente inclusivo”.

Además, comentó que se viene trabajando puntualmente en lo que son los recuperadores urbanos, “que con la clasificación de los residuos que se vienen haciendo es mucho más organizada la actividad, y después de potenciar el trabajo de los reparadores para apuntar a los productos que tienen que ser reparados y reutilizados y que no se descarten, sino que sean reinsertos en la economía. Que no sea una economía lineal, sino circular”, subrayó Mazal.

Entre los temas que apunta a incorporar a la agenda está la inserción laboral, al destacar que actualmente hay una gran demanda y que Posadas es una ciudad universitaria. Al respecto, expresó: “Hay mucha demanda y capital. Tenemos un proyecto para generar un banco de tesis, para que el contenido y esfuerzo de los estudiantes sean socializados y vinculados tanto con empresas como con organismos estatales para formar esa sinergia entre Estado y la Academia para que nuestra ciudad crezca, dando lugar a quienes hacen el esfuerzo de estudiar y capacitarse y que, a su vez, quienes estudien den una respuesta concreta a las demandas que tenga nuestra ciudad para que la inserción laboral fluya mucho más. Sabemos que es un momento bisagra y tenemos que trabajar para que este primer empleo sea efectivo e inmediato”.

Sobre la inclusión, profundizó: “Queda mucho camino por recorrer. En lo que tiene que ver con la ley de paridad, es un proceso y cambio cultural, por eso avanzamos en la capacitación y, a su vez, se trabaja en el ámbito educativo con la educación sexual integral, para cuidarnos nosotros mismos y poder aceptar al otro tal cual es y fomentar el respeto con la identidad de género que tanto nos costó y nos sigue costando”.



La conformación de la lista para el 6 de junio

Le sigue en la nómina de candidatos para ediles titulares Fernando Aníbal Santacruz, Lucía Mariana Andrujovich, Víctor Raúl Mandagaran, Teresita Elizabeth Espíndola, Federico Marcelo “Ogro” Spaciuk y Silvana Mabel Spaciuk.

En tanto, para candidatos suplentes figuran Mario Gabriel Cardozo, Tamara Gabriela Lichowski, Adolfo Joaquín Jesús Montenegro Niveyro, Lucía Elizabet Ferreyra, Carlos Alfredo Abente y cierra el listado María Agustina Correa.