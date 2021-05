Mandové Pedrozo: Baluarte del arte y los buenos valores

jueves 13 de mayo de 2021 | 0:30hs.

Docente, ilustrador, pintor y generoso. Un trabajador de la cultura que no sólo dejó un gran legado artístico- tanto que gran parte de sus obras las regaló y están repartidas por varias casas de familias o entidades misioneras- sino que además es recordado por su carisma y nobleza. Todos quienes hablan de él lo recuerdan como “un gran tipo”.

Floriano Mandové Pedrozo cumpliría ayer 83 años. Uno de los máximos representantes de la cultura local, quien en sus lienzos dejó impreso el paisaje y la historia de Misiones y su gente, y en su paso por la vida cultivó el arte de los buenos valores.

Fue en el marco de un nuevo aniversario de su natalicio que se llevó a cabo un homenaje para recordarlo. La ceremonia se realizó en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, en la que hay dos murales de Pedrozo de 2 por 3 metros, que datan de 2002 y 2005, y que ya han sido declarados Patrimonio Cultural de la Provincia.

Además de un emotivo acto para recordarlo se montó una exposición de 25 obras del artista – que permanecieron durante todo el día en Casa de Gobierno y desde el 18 estarán expuestas en el Museo Provincial de las Bellas Artes-. También se realizó la presentación oficial del libro Pinceladas de la obra de Mandové Pedrozo, escrito por Víctor Duran; y se hizo entrega de la resolución y placa con el cambio de nombre de la Escuela para Jóvenes y Adultos 84 de Posadas, que a partir de ahora se llamará Mandové Pedrozo.

Misiones en lienzo

La pobreza, la chipera, los perros flacos, los niños descalzos y el changarín; la angustia en los rostros, el cansancio en los ojos; el verde monte y el Paraná; las barriadas, el trabajo en el puerto y hasta los paisajes que hoy ya no están. Hechas con tintas, acuarelas y óleos. Las obras de arte de Floriano Mandové Pedrozo hablan, no son meros trazos.

La exposición que permaneció ayer en la Casa de Gobierno y cuenta con 25 obras del artista misionero estará abierta al público desde el 18 de mayo en el Museo Provincial ‘Juan Yaparí’ (Sarmiento 319), que de esta forma reabrirá sus puertas luego de tenerlas cerradas por la cuarentena obligatoria. La muestra permanecerá expuesta en la planta baja del museo hasta el domingo 23 y se podrá visitar en grupos reducidos y mediante turno solicitados previamente al teléfono 3764 288371.

Su historia en páginas

“Él tuvo una niñez muy dura, una juventud también muy difícil. Y lo que más destaco de él es que a pesar de todos los sinsabores que padeció, Mandové siempre fue por el camino derecho de la vida”, resumió en pocas líneas el escritor Victor Duran, quien intentó reflejar en su obra literaria parte de la vida del artista.

A través de relatos, anécdotas, entrevistas y una exhaustiva investigación, el docente y periodista logró compilar gran parte de la obra de Mandové Pedrozo: “En realidad, el libro fue una consecuencia al nombre de la escuela. Este proyecto inició como una investigación para ponerle su nombre a la Escuela para jóvenes y adultos 84”, destacó el escritor quien logró reunir valiosa información sobre el artista.

“Me costó mucho, porque no hay registros o libros anteriores. No hay mucho sobre la vida de artistas y personalidades destacadas en la provincia más que artículos en los archivos de periódicos locales y más. Así que creí que con toda esta información podría armar un libro y así sentar precedentes sobre la historia de Mandové. Creo que es el inicio de un camino que busca alentar a todos a seguir revalorizando a aquellas figuras destacadas de nuestra región”, expresó en diálogo con El Territorio.

El material, impreso por Ediciones misioneras, fue resultado de un largo y chequeado proceso. El primer traspié que el autor debió superar fue la confirmación de la fecha de nacimiento del artista, ya que en algunos archivos figuraba el 12 de marzo y en otros el 12 de mayo. “Recurrí al obispado, para saber cuando fue bautizado y así constatar la fecha. Seguí investigando al punto que llegué a conseguir su acta de nacimiento. Allí verifiqué que nació un 12 de mayo, en Itacaruaré”, detalló Duran.

Además, el periodista debió recorrer toda la provincia para conseguir más información sobre la vida de exponente, ya que fue un docente y artista que vivió en diferentes puntos de la Tierra Colorada. De esta forma, visitar varias localidades lo ayudó a conseguir más detalles sobre el día a día Floriano. “Hablé con mucha gente que lo conoció, que lo trató, que trabajó con él, con amigos suyos. Fue un esfuerzo personal muy grande, pero también creo que hoy, este esfuerzo es un patrimonio de todos”, deslizó.

Y, aunque Duran –que conoció a Mandové Pedrozo en 2001- asegura que ‘Pinceladas…’ no recopila toda la vida del artista, sí atesora información valiosa sobre su historia y hasta detalles no conocidos antes; como datos de su infancia, su verdadero padre y su rol como docente, entre otras particularidades.

De esta manera, el trabajo del escritor no sólo sienta precedentes y revaloriza a una destacada personalidad de la cultura misionera; sino también, su libro –el que él considera como “un patrimonio de todos”- es una herramienta importante para que las próximas generaciones también conozcan "al gran Mandové".