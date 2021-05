Niño recibirá moderno implante auditivo, el primero en Misiones

jueves 13 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Mañana se realizará en el Hospital de Pediatría Dr. Fernando Barreyro de Posadas el primer implante auditivo de conducción ósea Bonebridge. El paciente, Ángel Vargas, es un niño de 9 años de Colonia Victoria que tiene una microtia bilateral, es decir, una malformación en los dos oídos externos, lo que le produce una hipoacusia conductiva severa permanente.

El Territorio dialogó con Natalia Zajaczkowski, referente provincial del programa de hipoacusia de la provincia, quien explicó sobre el implante: “Bone es hueso y bridge es puente, es decir es un puente del hueso hasta el oído interno. Los chicos acceden a las vinchas auditivas pero a determinada edad se pueden operar porque tienen el grosor del cráneo listo. Ángel ya está en edad de implantarse”.

El paciente está dentro del Programa de Hipoacusia y dentro del grupo Familias Microtias, del que forman parte un total de 117 personas; 40 son bebés y niños, mientras que todos los demás estarían en condiciones de realizarse una cirugía.

Aunque Misiones lleva más de 100 implantes auditivos realizados en un lapso de quince años, este será el primero del tipo Bonebridge. “Los implantes que se va a poner Ángel salen 20.000 dólares cada uno, a eso hay que sumarle la parte quirúrgica, es mucho dinero, pero es para toda la vida. Es un gran avance y con esto se les abre una puerta a los niños para que sepan que esto se puede hacer acá, que no tengan miedo”, destacó la profesional. Dichos implantes fueron adquiridos a través de Incluir Salud Misiones.

El equipo quirúrgico está conformado por los otorrinolaringólogos Horacio Traverso, Alejandra Sosa Jost y la fonoaudióloga Natalia Zajaczkowski. Además, en esta ocasión particular contarán con la presencia del especialista en otorrinolaringología Mario Zernotti, que vendrá desde la provincia de Córdoba.

Este matutino dialogó además con Andrea Insfrán, madre de Ángel: “Estamos muy contentos, esperamos mucho para la operación. Son cinco hermanos, él es uno de los del medio pero es el único que tiene este problema”, comenzó relatando.

“Ángel no entiende mucho todavía, aunque yo le voy mostrando videos. Mañana salimos de acá (Colonia Victoria) a las tres de la mañana y llegaríamos cerca de las seis a Posadas, vamos en un vehículo de la Municipalidad. La doctora me dijo que ese mismo día o el sábado ya podríamos volver”, contó emocionada.

Microtias

Sobre el problema congénito que tiene Ángel, Zajaczkowski detalló: “La microtia es una malformación congénita del oído externo y se da en el momento de la gestación. No se ve en ecografías, por eso tiene un impacto emocional importante porque se ve al momento que el niño nace y generalmente no viene asociado a otro tipo de problemas”.

En este sentido, y con el objetivo de conocer más acerca del tema -que puede ser hereditario o no- adelantó que junto con los profesionales Sosa Jost y Traverso se encuentran realizando una investigación para localizar dónde cursaron sus embarazos las madres de bebés nacidos con microtias. “Hay diferentes grados, pero en los máximos el niño no tiene oreja o la tiene muy mal formada, entonces el sonido no llega al oído interno. Lo que les produce es un problema de audición conductivo y es permanente porque va a ser así hasta que logren su implante, adquieran una vincha auditiva o consigan un sticker que se pega en la piel que se llama adhear”, cerró.



El implante Bonebridge

Qué es

El bonebridge es un moderno implante activo de conducción ósea que proporciona una gran calidad de sonido a la persona que lo recibe, además de no dejar ningún tipo de heridas.

Cómo funciona

A través de un procesador externo, recoge los sonidos a su alrededor y los envía al oído interno a través de los huesos del cráneo, evitando ambos oídos dañados (medio y externo).

Dónde se coloca

El procesador de audio se coloca justo detrás de la oreja, y se mantiene cómodamente en su lugar mediante imanes. Por esto, es fácil esconder el procesador bajo el cabello.