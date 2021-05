Tuvo cáncer y recibió la vacuna

jueves 13 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Walter Schwartz (65) recibió ayer en Jardín América la vacuna contra el coronavirus. El hombre tuvo cáncer de páncreas y sigue en plena recuperación; en diálogo con El Territorio contó su historia.

“Hace un año tuve cáncer, me di cuenta cuando mi piel se volvió amarilla, parecía Los Simpsons”, dijo mientras sonreía. “Nunca tuve dolor, pero sí un decaimiento en el peso”, indicó.

Fue así que empezó los tratamientos correspondientes y se enteró del diagnóstico. “Nunca sentí miedo, en esas circunstancias hay que aferrarse mucho a Dios. Son pruebas que Él pone para poderlas superar”, comentó el hombre.

Para tratarse debió viajar a Posadas constantemente. “Fui operado en el Sanatorio Boratti, los médicos y enfermeros me atendieron muy bien y gracias a la ayuda de ellos hoy estoy acá”, precisó.

El hombre destacó que fue intervenido el año pasado. “Sigo en plena recuperación, primero fue doloroso, pero de a poco fue mermando el dolor y me sentía mejor. A pesar de la pandemia que vivimos pude operarme y hoy puedo contar lo que pasé”, detalló.

Walter es agricultor, vive con su esposa Delia y dos hijos, Jhonatan y Evelin. “Siempre me sentí acompañados por ellos, son la base porque es donde uno se puede apoyar”, relató y agregó: “Hubo momentos que no podía hacer las cosas, en todo me tenían que ayudar y son esos momentos en que uno valora más aún a la familia, es importante siempre pero son esos momentos en que uno palpa y ve el valor o lo que hay que valorizar tener una familia”.

Por último, explicó que toda la vida vivió en la chacra y al no poder trabajar en los momentos críticos quería volver a su labor:

“Todavía no puedo dedicarme a la agricultura, estoy en plena recuperación, ojalá pueda volver pronto”, cerró.

Nota relacinada

Municipios encaran distinta logística para vacunar más gente