Roberto Edgar subasta la corbata que le regaló Maradona en un show privado de Volcán

Roberto Edgar conoció la fama de la mano del grupo Volcán, allá por 1996, cuando si hit "Esa Malvada" sonaba en los parlantes de boliches, bailantas, bares y autos de todo el país. En 1997, en el punto de mayor fama del misionero, conoció a Diego Maradona, quien en uno de los shows privados que brindó para "El 10" le regaló una corbata que ahora piensa subastar para con lo recaudado ayudar a una comunidad Mbya Guaraní de Puerto Iguazú, ciudad de la que es oriundo el músico.

"Decidí subastar la corbata que me regaló Diego Maradona en el año 97 en una fiesta privada en devoto bs as. Parte de lo recaudado quiero donar a la aldea Guarani YRIAPU de pto Iguzu misiones y también a comedores de mi provincia. Les quiero pedir a todos mis amigos, colegas , medios qué me ayuden con la difusión de esta cruzada solidaria , compartiendo esta publicación con sus amigos , para que juntos podamos ayudar a los que menos tienen y lograr este hermoso sueño, gracias", publicó Edgar en su cuenta de la red social Instagram.

Apenas iniciada la segunda mitad de los 90 la cumbia vivia su momento de mayor explendor, con grupos que brotaban de las paredes compuestos por jovenes músicos de todo el país. Entre los que sobresalieron esos tiempos figura el grupo Volcán, que tenía como vocalista y principal figura al misionero Roberto Edgar.

La fama le llegó de la mano de hit "Esa Malvada", tema que lo llevo a lo más alto del reconocimiento, y que le permitió codearse con las figuras más resonantes del país. Entre ellas Diego Maradona.

las invitaciones para shows privados dedicados exclusivamente para "El 10" le dejaron recuerdos y un regalo especial que ahora decidió subastar para ayudar a comunidades originarias.